Chile planea desconfinarse mientras la covid-19 rebrota en varios lugares del mundo

Chile anuncia desconfinamiento gradual tras más de cuatro meses con restricciones por covid-19Santiago, 19 Jul 2020 (AFP) - El gobierno chileno presentó este domingo un plan de cinco etapas para la salida gradual de la cuarentena y restricciones impuestas hace más de cuatro meses en el país, uno de los más afectados de Sudamérica por el coronavirus.Sin fijar plazos precisos, el mandatario Sebastián Piñera anunció desde el palacio presidencial La Moneda, el plan "Paso a paso" que "será gradual, cauteloso y flexible" y que fija cinco parámetros.La fecha de inicio y avance por etapas dependerá de la situación de cada comunidad y región del país.La presentación se hizo al cumplirse cinco semanas de cifras alentadoras con un descenso en el número de contagios, muertes y aumento en la capacidad de asistencia sanitaria. Este domingo se registraron 2.082 nuevos casos y 58 muertos, con lo que totalizan 330.930 los contagiados y 8.503 los fallecidos.Según el último reporte semanal del informe epidemiológico, suman 12.435 los fallecidos considerando los confirmados con PCR (hisopado) y las muertes probables por el virus.El anuncio se produjo casi 140 días después del primer caso de coronavirus en el país, y al cumplirse 60 días de cuarentena total en Santiago, donde varias comunas han estado con confinamiento selectivo desde el 16 de marzo.Las cinco etapas que definen la salida gradual del confinamiento obligatorio y restricciones de movimiento son: "Cuarentena" con movilidad limitada; "Transición", que disminuirá el grado de confinamiento pero evitando una apertura brusca; y "Preparación", donde se levanta la cuarentena pero con excepción de grupos de riesgo.Le siguen "Apertura inicial", que implica el retorno a ciertas actividades sin aglomeraciones; y por último "Apertura avanzada", con más actividades.En la capital, donde vive casi la mitad de los 18 millones de habitantes de Chile, la apertura gradual dependerá de decisiones con los respectivos alcaldes y sus estadísticas epidemiológicas, de manera progresiva. - Convivir con el virus - "Este plan Paso a paso también nos permitirá volver a poner en plena marcha nuestra economía y nuestro país", dijo Piñera.La economía chilena cayó en mayo 15,3% por la pandemia, con un desempleo por encima del 11% y atraviesa la peor crisis económica en 35 años sumado al inmenso descontento social que se ha acrecentado por la falta de ayudas directas del Estado, sobre todo a la clase media.Sobre el plan de reapertura, Piñera enfatizó: en todos los casos "tenemos que aprender a convivir con el coronavirus y no descuidar las medidas de autocuidado". Por su lado, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que "avanzar o retroceder de un paso particular a otro dependerá de los indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad", de cada comunidad y la información estará disponible en un sitio oficial en línea del Gobierno.Paris indicó que "los casos nuevos han disminuido en -19% en los últimos siete días" y "la tasa de positividad del PCR alcanza un promedio nacional de un 14%".Aunque las autoridades optaron en principio por una estrategia de cuarentenas selectivas, por comunas y regiones, tuvieron que extremar las medidas en Santiago cuando en mayo una apertura gradual de actividades se tradujo en un salto exponencial de los contagios que en junio llegaron a sumar casi 7.000 casos en 24 horas.Si bien los hospitales estuvieron presionados con más de 90% de ocupación, no hubo escenas de colapso en sus pasillos o en las morgues, pese a que el país figura desde junio entre las 10 naciones con más contagios y Santiago estuvo como la cuarta capital más afectada en el mundo.Desde marzo y a nivel nacional las clases están suspendidas indefinidamente, se cerraron las fronteras al turismo y rige un toque de queda nocturno.pb/llu/lda