Chile cifra 2.082 casos nuevos de COVID-19 y ministro dice que la mejoría sigue

Personal sanitario atiende a un paciente afectado por la COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 19 jul (EFE).- Chile registró en las últimas 24 horas 2.082 casos nuevos de coronavirus, lo que lleva al total de contagiados a 330.930, mientras que al inicio del balance diario el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que "continúa la leve mejoría".

En cuanto a las defunciones, este domingo se publicó un nuevo Informe Epidemiológico, reporte elaborado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). El documento cifró en 8.503 decesos por COVID-19 confirmados, mientras que hay 3.932 muertes sospechosas. El balance de este domingo reportó 58 nuevos fallecimientos, totalizando la misma cifra reportada por el DEIS.

En cuanto a los pacientes por coronavirus que se encuentran hospitalizados, existen 1.764 personas en unidades de cuidados intensivos, 303 de ellos en estado crítico. Respecto a los ventiladores mecánicos disponibles, éstos ascienden a 444 unidades.

ACTIVIDADES NO ESENCIALES

En la rueda de prensa posterior al reporte diario, el ministro de Salud fue consultado respecto a cuándo podrían volver a retomarse las actividades económicas no esenciales en el país.

La pregunta surge luego de que este domingo la Cámara Chilena de la Construcción publicara un mensaje pidiendo a las autoridades que se pueda retornar a la actividad con condiciones o resguardos sanitarios.

El titular de la cartera señaló que "todas las actividades deben regirse por el programa Paso a Paso (plan de desconfinamiento)". Asimismo, sostuvo que la reaudación de actividades no esenciales pueden darse en las fases intermedias del plan, llamadas "Transición" y "Preparación".

REGIONES "PREOCUPANTES"

Consultada por las regiones que cuentan con un porcentaje de trazabilidad de casos inferior al 80%, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló a las regiones nortinas de Tarapacá y Coquimbo, así como la región de Valparaíso, en la zona central del país.

PRESENTACIÓN PLAN DESCONFINAMIENTO

El balance se dio apenas unos minutos antes de que las autoridades de salud, junto al presidente Sebastián Piñera den a conocer el plan de desconfinamiento "Paso a Paso". Se espera que se entregue la información durante la tarde de este domingo.

Con 330.930 casos hasta la fecha y según las cifras de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile es el octavo país en el mundo que cuenta con la mayor cantidad de contagios por coronavirus.

La zona metropolitana de Santiago, donde los casos han bajado considerablemente y la red hospitalaria parece recuperarse tras semanas muy estresada, cumplió el vienes nueve semanas en cuarentena, aunque algunos barrios del centro de la ciudad llevan encerrados desde marzo en uno de los confinamientos más largos del mundo.