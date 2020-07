Casa Real.- Susana Díaz pide a la Casa Real una respuesta "contundente, inmediata y ejemplarizante" para que "vuelva la confianza"

17/07/2020 La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA PSOE-A



SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)



La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido a la Casa Real que ofrezca una respuesta "contundente, inmediata y ejemplarizante" para que la gente "vuelva a confiar en una figura tan importante para nuestra democracia como es la jefatura del Estado".



Así se ha pronunciado la líder de socialista en una entrevista publicada este domingo por InfoLibre, consultada por Europa Press, en la que defiende que "la Justicia tiene que ser igual para todo el mundo y hay que demostrarlo".



Díaz ha precisado que no le responde "decirle a la Casa Real lo que tiene que hacer" y se ha mostrado como "una persona con un respeto profundo a la Constitución". "Me declaro profundamente constitucionalista porque quiero a mi país y creo que lo que estamos conociendo es muy grave, cada día más grave", ha señalado en relación a las informaciones sobre el Rey emérito Juan Carlos I.



Sin embargo, ha asegurado que no entra "en lo que tiene que hacer la Casa Real". "Le digo lo que yo demando como ciudadana, lo que deseo que vea una generación como la de mis padres, que vieron la llegada de la democracia como una oportunidad y entendieron el marco que nos dimos todos: una monarquía constitucional", ha argumentado.



Además, ha reconocido que "ha habido un esfuerzo evidente por parte del actual jefe del Estado de mayor transparencia sobre las cuentas" y ha asegurado que "nadie lo discute". "Pero ahora habrá que dar un paso más, la gravedad de lo que estamos conociendo requiere esa respuesta, contundente e incluso ejemplarizante", ha explicado la socialista, todo ello con el objetivo de "devolver la confianza a los ciudadanos en la jefatura del Estado".



Preguntada sobre si cree que debería acabarse con el aforamiento del Rey emérito o si debería limitarse la inviolabilidad del jefe del Estado, Díaz ha valorado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "limitar los aforamientos a la actividad que uno desempeña". "Y eso vale para todo el mundo, en el ámbito que sea", ha matizado.



GOBIERNO ANDALUZ



Por otra parte, se ha referido al Gobierno andaluz y ha lamentado que cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "anuncia que va a haber medio millón de parados más en Andalucía se dedica al mismo tiempo a ver cómo coloca más altos cargos". "Es una falta de respeto", ha señalado la socialista, a la vez que lo ha calificado de "una absoluta irresponsabilidad, una falta de respeto y un desprecio al sufrimiento de la gente".



En relación a la pandemia de coronavirus, ha exigido "reforzar el número de rastreadores" porque "ahora somos de las comunidades con más brotes". "Hemos hecho un cálculo con los profesionales sanitarios: hace falta uno por cada 4.000 habitantes", ha explicado, por lo que, a su juicio, la Junta de Andalucía "debe contratar a 2.125 antes del 30 de julio para controlar la cadena de contagio y la trazabilidad de estos brotes".