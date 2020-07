AMP.-Coronavirus.-Trump vuelve a minimizar la amenaza del virus y sigue sin garantizar si admitiría su derrota electoral

15/07/2020 15 July 2020, US, Atlanta: US President Donald Trump gives the crowd a fist pump as he arrives to talk about an infrastructure overhaul at the UPS Hapeville hub in Hartsfield-Jackson International Airport. Photo: Curtis Compton/TNS via ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Curtis Compton/TNS via ZUMA Wire / DPA



WASHINGTON, 19 (DPA/EP)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su gestión de la pandemia de coronavirus a pesar de que la enfermedad sigue al alza en la práctica totalidad de los estados del país antes de volver a dejar en el aire si reconocería inmediatamente su derrota en las elecciones del próximo mes de noviembre, de ocurrir.



En una entrevista con Fox News, Trump volvió a restar importancia al incremento de los contagios en el país, donde más de tres millones de personas se han visto infectadas, al asegurar que se trata de una consecuencia del aumento de los tests -- aunque expertos aseguran que la tasa de positivos excede al incremento de las pruebas --.



"Muchos de esos casos son jóvenes que se curan en el momento, no es más que un resfriado", ha declarado Trump antes de criticar al principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, miembro del equipo de intervención de la Casa Blanca, quien se ha pronunciado en varias ocasiones contra la reapertura de los estados.



"Es un poco alarmista y hay que recordar que se equivocó al principio, al no recomendar las mascarillas", declaró Trump, quien negó sin embargo que la Casa Blanca estuviera desarrollando una campaña encubierta contra el médico.



Ya en lo que a la carrera presidencial se refiere, Trump volvió a atacar a su contrincante y virtual candidato demócrata, Joe Biden, antes de denunciar como "falsas" las últimas encuestas que le sitúan a entre ocho y 15 puntos de su rival.



Como ha hecho en otras tantas ocasiones, Trumo eludió responder a si aceptaría los resultados de las elecciones si Biden ganara. "Tengo que verlo, no voy a decir que sí", ha declarado el presidente estadounidense, quien una vez más se mostró crítico con el posible fraude que representaría el voto por correo, que a su entender "va a manipular las elecciones", aunque no hay evidencia clara de que votar por correo conduzca a un fraude.



SEÑALA A MÉXICO



Además, Trump se ha referido a la cobertura de los medios de comunicación sobre el coronavirus en Estados Unidos y les ha instado a fijarse más en la situación en México, pese a que su país triplica en casos por millón de habitante a México.



"Es lo que hay (...). No se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes", ha afirmado Trump en su entrevista con Fox News.



"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", ha añadido.



En concreto, Estados Unidos tiene 11.579 casos por millón de habitantes frente a los 2.627 de México. En total, Estados Unidos contabiliza 3,7 millones de contagiados y 140.000 muertos, mientras México se sitúa en 338.913 positivos y 38.900 muertos.