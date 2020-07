Alemania "vislumbra" el regreso al fútbol con público bajo restricciones

EFE/EPA/Andreas Gora /Archivo

Berlín, 19 jul (EFE).- Alemania se plantea el regreso al fútbol con público en las gradas, aunque bajo estrictas condiciones y aforo reducido, tras haber culminado la temporada con partidos a puerta cerrada.

"Con distancia social y un concepto de higiene pueden desarrollarse los eventos deportivos con público", apuntó el ministro de la Cancillería, Helge Braun, en declaraciones al dominical del popular "Bild am Sonntag".

Braun dirige actualmente las negociaciones relativas a la pandemia entre el gobierno de la canciller Angela Merkel y los "Länder" -estados federados-, a los que corresponde implementar las medidas acordadas, sean restricciones o levantamiento de éstas.

El ministro de Merkel advierte que deben evitarse las aglomeraciones, que los estadios no pueden poner a la venta todas la localidades y que la asistencia a los partidos debe ser "bien organizada y controlada".

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) envió el pasado miércoles a los 36 clubes de la Bundesliga -entre la primera y la segunda división- las líneas marco de comportamiento para la próxima temporada. El arranque de los partidos ligueros será el 18 de septiembre, mientras que una semana ante se habrán disputado los primeros de la Copa de Alemania.

Cada uno de los clubes debe responder ahora con un concepto bien desarrollado en el que se garantice el cumplimiento de esas medidas, entre ellas que habrá un aforo limitado y que el acceso y salida del estadio se hará de forma controlada.

Que finalmente se autorice o no la presencia de público dependerá de los niveles de infección regionales y de las medidas que apliquen los poderes de cada "Land" en virtud de éstas.

Hasta ahora, en Alemania se han verificado 201.372 contagios, con un total de 9.083 víctimas mortales, mientras que 187.400 casos son pacientes recuperados, según las cifras del Instituto Robert Koch, competente en la materia en el país.

El "Land" con mayor número de contagios es Baviera, con 49.702 infecciones y 2.616 víctimas mortales. Las autoridades bávaras han sido las que aplicaron al principio de la pandemia las medidas más restrictivas, que han ido aligerándose a un ritmo parecido al del resto del país.

El Bayern Múnich trabaja en un plan que garantiza la distancia social entre los aficionados en el estadio, según el diario "Bild".

El Unión Berlín pretende por contra llenar su estadio, pero se compromete a costear test rápidos a los asistentes, cuestión actualmente en negociación con las autoridades regionales de la capital y ciudad-estado alemana.