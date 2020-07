Alcalde advierte que Los Ángeles está al borde de un nuevo confinamiento

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles, (EE.UU.) 19 jul (EFE ).- El alcalde de Los Ángeles (EE.UU.), Eric Garcetti, advirtió este domingo que otra orden de permanecer en casa para los residentes y las empresas de la ciudad puede estar en camino, a medida que los contagios de COVID-19 siguen al alza.

En una intervención en el programa dominical de CNN State of the Union, el político demócrata dijo que Los Ángeles podría estar "al borde" de volver a emitir una orden de confinamiento debido al rebrote de la enfermedad tras la reapertura económica.

En su intervención, Garcetti aceptó de alguna manera las críticas hechas por el periódico Los Angeles Times sobre el aumento de contagios por falta de medidas al momento de levantar los requerimientos de permanecer en casa.

No obstante, el jefe del ayuntamiento angelino subrayó que “los alcaldes a menudo no tienen control sobre lo que se abre”, ya que la mayoría de ordenes dependen del condado o de la Gobernación.

El condado de Los Ángeles continúa siendo el foco de mayor contagio en California. Este sábado el área registró 2.770 casos positivos y 37 fallecimientos relacionados con el coronavirus para un acumulado de 153.041 contagios y 4.084 muertes.

La mayor preocupación de las autoridades siguen siendo las hospitalizaciones. Por cuarto día consecutivo, el condado, el más poblado de Estados Unidos, vio a más de 2.100 personas hospitalizadas por COVID-19, el 18 % está en ventiladores y el 28 % en la unidad de cuidados intensivos.

Como lo ha venido recalcando en los meses pasados, Garcetti dijo este domingo que la responsabilidad también recae en los residentes de la ciudad.

"No se trata solo de lo que se abre y se cierra. También se trata de lo que hacemos individualmente”, subrayó.

Tanto Garcetti, como el gobernador de California, Gavin Newsom, han clamado a los residentes evitar reuniones así sea con amigos o familia extendida, tal y como se estuvo haciendo en el inicio de la pandemia y de las medidas de confinamiento.

Los Ángeles mantiene cerrado sus bares, y el servicio al interior de restaurantes, gimnasios, iglesias, y otros negocios no esenciales, al igual que el 80 % del llamado Estado Dorado, tras las ordenes dadas la semana pasada por Newsom.

California acumuló 375.363 casos positivos y 7.595 decesos de pacientes contagiados este sábado.

Los hispanos siguen siendo la comunidad más afectada al registrar 55,4% de los contagios.

Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3,7 millones de casos y 140.000 fallecimientos, y donde las infecciones están creciendo a un ritmo acelerado en varios de los estados más poblados.