ACTUALIZA 1-Trump promete brote COVID en camino a ser controlado, casos Florida suben por quinto día

(Actualiza con comentarios de presidente Trump)

Por Doina Chiacu y Lisa Shumaker

19 jul (Reuters) - Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el domingo que el coronavirus estaba en camino a ser controlado, Florida informó sobre 12.000 casos de COVID-19, el quinto día consecutivo que el estado anuncia más de 10.000 nuevas infecciones.

Las muertes por el coronavirus en el país superaron las 140.000 desde el inicio de la pandemia y Florida, California, Texas y otros estados del sur y oeste baten récords todos los días. A pesar de los niveles de nuevos casos, el Gobierno presiona para que las escuelas reabran en pocas semanas y se resiste al mandato federal de usar mascarillas en público.

Trump defendió su manejo de la pandemia en una entrevista transmitida el domingo, incluida su declaración de que solo había brasas del virus apareciendo en el país. Estados Unidos, con 3,7 millones de casos en total, tiene casi tantas infecciones como los siguientes tres países más afectados: Brasil, India y Rusia.

"Tenemos brasas y tenemos llamas. Florida se volvió más parecida a una llama, pero está... va a estar bajo control", dijo Trump en "Fox News Sunday", donde reiteró su afirmación de que el virus eventualmente desaparecerá.

"Tendré razón eventualmente", afirmó. "Va a desaparecer y tendré razón".

Expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han advertido que los casos y las muertes podrían aumentar este otoño e invierno boreal. Casi los 20 modelos de pronóstico utilizados por los CDC proyectan un incremento de los decesos en las próximas semanas.

A través de Estados Unidos, cada métrica para medir el brote va en la dirección errónea: aumento de casos, muertes, hospitalizaciones y tasas de positividad de los resultados de las pruebas.

Al menos 14 estados han informado hospitalizaciones récord de coronavirus en lo que va de julio, incluidos Alabama, Arizona, Georgia, Florida, Carolina del Norte, Nevada y Texas.

Trump dijo que no estaba de acuerdo con el director de los CDC, Robert Redfield, en que este otoño e invierno será uno de los momentos más difíciles en la salud pública estadounidense, a medida que los hospitales se ocupan de la gripe estacional además de los casos de COVID. "No lo sé y no creo que él lo sepa", aseguró.

El mandatario también afirmó que el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, era "un poco alarmista".

Fauci ha advertido que los casos pronto podrían superar los 100.000 al día si los estadounidenses no se unen para tomar las medidas necesarias para detener la propagación del virus. El país tiene un promedio de 60.000 nuevas infecciones por día e informó un aumento récord en un día de 77.299 el jueves.

En lugar de ampliar las pruebas, el gobierno de Trump quiere bloquear 25.000 millones de dólares para que los estados realicen pruebas y rastreo de contactos, según reportes de The Washington Post y New York Times. La Casa Blanca declinó el domingo hacer comentarios a Reuters sobre esos informes. (Reporte de Doina Chiacu en Washington, Reporte adicional de Nathan Lane en Wilton, Connecticut, y Nandita Bose y Heather Timmons en Washington, Escrito por Lisa Shumaker, Editado en Español por Carlos Serrano y Manuel Farías)