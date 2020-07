Activistas exigen al Senado mexicano cumplir con legislación del cannabis

Activistas integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano participan este domingo en un mitín al exterior de Senado mexicano en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos

México, 19 jul (EFE).- Activistas exigieron este domingo al Senado mexicano incluir la legalización del cannabis recreativo en el próximo periodo extraordinario de sesiones que inicia el 29 de julio.

En un plantón, el Movimiento Cannábico Mexicano acusó al Senado de posible desacato del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fijó el próximo 15 de diciembre como fecha límite para que el Congreso legalice la marihuana, al considerar que su prohibición es inconstitucional.

"Nosotros vemos una dilación constante, un retraso en esta legislación, ahora ya hay una prórroga más, hasta el 15 de diciembre, y hay una senadora que pretende que se aplace todavía más con el pretexto del COVID", denunció Leopoldo Rivera, coordinador del movimiento.

Los activistas mantienen el Plantón 420 frente al Senado, en el centro de Ciudad de México, con más de 350 plantas de hasta 2,5 metros de alto.

Con este sembradío, considerado el primero que no es clandestino en México, presionan al Senado para una ley con cuatro características: cultivo libre personal o asociado, posesión simple libre, trato digno y espacios públicos de consumo seguro, responsable y regulado.

"Decidimos empezar este movimiento de plantar y plantarnos como ciudadanos, como usuarios de cannabis y como ciudadanos responsables contra una ley que a todas luces no hace justicia, que a todas luces criminaliza, que a todas luces es inútil", expuso Rivera.

En marzo, el Senado discutió un dictamen para una ley de regulación de la marihuana que permitiría a las personas poseer hasta 28 gramos de esta droga, evitar la criminalización de su siembra y utilizarla con fines médicos.

Sin embargo, los activistas han argumentado que no cumple con lo establecido por la SCJN y favorece a los intereses de las empresas privadas.

"Llevamos aquí más de cinco meses y solamente han bajado cuatro senadores. ¿Para quién están legislando? Lo que están proponiendo es un cambio cosmético, es una cosa que no va a resolver los problemas de inconstitucionalidad que señala la Suprema Corte", afirmó Pepe Rivera, otro representante ciudadano.

El líder civil exigió a la Corte no otorgar más prórrogas a los senadores, a quienes acusó de "incumplir con su responsabilidad".

Además, pidió detener la brutalidad policial contra los usuarios de la droga.

"Los policías están maltratando a la gente, están maltratando a los ciudadanos, los detienen incluso cuando no son consumidores para extorsionarlos, para privarlos de la libertad y eso lleva ya demasiado tiempo”, manifestó Pepe Rivera.

Como parte de la protesta, el Movimiento Cannábico Mexicano sembró cáñamo en el Senado tras la rueda de prensa para exigir "cultivo legal ya".