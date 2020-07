Vuelta rápida y récord para Marcel Schrotter

El alemán Marcel Schrotter (Kalex). EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Madrid, 18 jul (EFE).- El alemán Marcel Schrotter (Kalex) se adjudicó el mejor tiempo de entrenamientos en el global de Moto2 para el Gran Premio de España que se disputa en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera al establecer un nuevo récord para la categoría, en detrimento del que ostentaba desde el pasado año el español Jorge Navarro (Speed Up).

El alemán Marcel Schrotter (Kalex) fue el más avezado en los minutos iniciales de entrenamientos de Moto2, en los que enseguida consiguió un buen ritmo que le permitió bajar el registro de la primera jornada del italiano Luca Marini (Kalex) al rodar en 1:41.109, nuevos récord absoluto de la categoría.

Schrotter rodó apenas 88 milésimas de segundo más rápido que el español Jorge Martín (KTM), otro de los más incisivos en ese primer tramo del segundo día de pruebas libres, mientras que Jorge Navarro (Speed Up), quien detentaba el anterior récord de la categoría con 1:41.182 desde los entrenamientos del pasado año, séptimo.

Vuelta tras vuelta se fueron apuntando en esa lista una retahíla de pilotos, aunque todos ellos sabedores que serían los minutos finales los que verdaderamente marcarían el orden de salida para las dos clasificaciones vespertinas y ahí ninguno pudo con el registro de Schrotter.

Con el alemán líder, en la segunda se mantuvo Jorge Martín y tercero el italiano marco Bezzecchi (Kalex), por delante de su compatriota y compañero de equipo, Luca Marini, que ayer fue el más rápido de la categoría.

Jorge Navarro consiguió la séptima posición, justo por delante de otros dos españoles, Arón Canet (Speed Up) y Edgar Pons (Kalex), con Héctor Garzó (Kalex), duodécimo, en tanto que se quedaron fuera de la segunda clasificación directa Xavier Vierge (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex) y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex).