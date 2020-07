Su derrota en París en febrero, primera en diez años, un "electrochoque" para judoca Riner

El judoca francés Teddy Riner, al que la crisis del coronavirus no le hizo desviarse de su ambición de conquistar un tercer oro olímpico histórico en Tokio, reconoce en una entrevista a la AFP que su derrota en el torneo de París a principios de febrero, la primera en casi diez años, le sirvió de "electrochoque".

Desde su regreso progresivo al entrenamiento a finales de 2018 tras un año sabático, el confinamiento y el aplazamiento de los Juegos de 2020 a 2021, pasando su vuelta fallida a la competición, que traza un documental titulado "Teddy", que se estrena estos días, el doble campeón olímpico de los pesados y diez veces campeón del mundo (8 en +100 kg et 2 en todas categorías) habla sobre el período "más difícil de mi carrera".

P: ¿Un análisis de estos últimos 18 meses?

R: "Claramente es el año más difícil de mi carrera, con todo lo que me ha pasado, las lesiones (costilla rota y hernia en el bajo vientre a finales de 2019), la derrota (en tercera ronda del torneo de París, frente al japonés Kokoro Kageura), el confinamiento. Y ya no son los mismos rivales que he conocido, son más jóvenes, más veloces. Es así la competición, el alto nivel, hay que adaptarse".

P: ¿Usted piensa que habría sido mejor no haber combatido en París?

R: "Sí, pero no lo lamento. No habría tenido que participar, porque no quería participar. Pero lo hice, y está bien. No hay mal que por bien no venga. Esta derrota me permitirá preparar mejor los Juegos Olímpicos. Si quiero ganar el oro, no puedo fallar, por lo que estas informaciones y esta derrota me pueden servir para mejorar".

P: ¿Qué efecto ha tenido en usted esta derrota?

R: "Ha sido un electrochoque, que me ha permitido regular todo, el aspecto mental, la alimentación, la preparación física y mi judo. Para ser campeón olímpico de nuevo en Tokio, hay que ser bueno en todos los sectores, extremadamente bueno. Si quiero esta medalla, hará falta ser mejor que los años precedentes".

P: ¿Considera que el aplazamiento de los Juegos ha sido bueno para usted?

R: "Sí y no. Cuando llegó la pandemia, comenzaba a estar muy bien, había hecho un gran período de entrenamiento, preparación física y todo. Y estaba cerca de llegar a mi mejor nivel. Ahora, todo esto me tiene que servir. Es tomar impulso para saltar mejor y decirme que se me ha ofrecido más tiempo y que debo tomarlo para mejorar. Hay que ser positivo. Pase lo que pase, siempre hace bien el hecho de entrenarse más".

P: Parece que usted está ahora en un buen momento de forma. ¿La clave es la constancia?

R: "Sí, estoy en buena forma desde hace un tiempo. La constancia es la palabra clave. Por el momento me siento bien, estoy disfrutando. Claramente, es la constancia lo que me hará eventualmente ganar esta medalla de oro en 2021, estoy convencido de ello. Ahora el objetivo es entrenar duro. Es cierto que es un período de espera con este virus, pero hay que mantener un muy buen nivel".

