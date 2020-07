Simeone: "No entreno para que me valoren, sino para que gane mi equipo"

Diego Simeone (2-I) en el Coliseum. EFE/ Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 18 jul (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no entrena para que le valore la gente, sino para que su equipo gane, según expresó el técnico en la víspera del cierre de una Liga "muy difícil", en la que la consideró clave la rebelión de su conjunto frente a las complicaciones que sufrió en algunos tramos, la preparación muy buena durante la cuarentena y "la regularidad en los rendimientos de muchos futbolistas" a la vuelta de la competición.

"En principio no entreno para que me valore la gente, sino para que gane mi equipo y que mi club esté en los objetivos que necesita año tras año", aseguró durante la rueda de prensa telemática antes del entrenamiento vespertino y antes del último duelo, este domingo, del campeonato, con el tercer puesto en juego para el conjunto rojiblanco -tiene dos puntos de ventaja sobre el Sevilla en el pulso por esa posición- y con la Real Sociedad como oponente en el estadio Wanda Metropolitano.

Ya tiene la certeza de que el objetivo de la Liga de Campeones está sellado desde hace una semana. "Estamos terminando una Liga muy difícil, donde pasamos por distintas etapas durante la Liga (de las que luego en otra respuesta dijo que "eran normales" para ellos y que "obviamente iban "a sufrir en algún momento de la temporada"). Y creo que el rebelarse a la situación de dificultad que pasamos allá por diciembre o enero nos generó hacernos fuertes para estar convencidos de seguir la línea que el equipo siempre ha marcado y engancharnos como lo hizo el equipo a la vuelta de la competición, con un grandísimo esfuerzo. El equipo está fuerte y está bien. Ojalá podamos terminar la Liga de la mejor manera", analizó.

"El equipo se preparó muy bien en la cuarentena. Volvimos de la mejor manera y pudimos rotar en casi todos los partidos. En los primeros tres o cuatro casi seis o siete jugadores por partido. Después, fuimos acortando los cambios porque ya la forma empezó a mejorar. Acertamos, porque los futbolistas se prepararon, nos siguieron y fueron capaces de responder a tanta exigencia, jugando 60 o 30 minutos", prosiguió Simeone, que abundó: "Sí pudimos mantener en este mes, que fue una locura, la regularidad en los rendimientos de muchos futbolistas. Eso nos generó acercarnos más a los resultados que uno busca".

A Felipe Monteiro, el mejor de todos en el primer semestre de la competición del Atlético, le costó la vuelta a la competición, porque necesita quizá más tiempo para alcanzar su mejor nivel. Había sido imponente hasta el parón. ¿Tiene algún plan Simeone para que el central brasileño no pierda la forma de aquí a la final a ocho de la Liga de Campeones? "Es difícil tener una fórmula cuando un jugador necesita jugar muchos partidos y no hay partidos", explicó.

"En la preparación (durante el confinamiento) él ha tenido dificultades en los meses que estuvimos en casa para poder entrenarse de la mejor manera porque no tenía las herramientas para ello, después tuvo una lesión, nos empezó a ayudar y ya el otro día empezó a hacer un mejor partido. Veremos el domingo si arranca de inicio para obtener más continuidad. La semana que viene seguramente será más descanso que vacaciones para nosotros y a seguir entrenando y no bajar la competencia, porque en ese lugar es tremenda, con Hermoso, Giménez y Savic. Y lo necesitamos muy bien para lo que vendrá", apuntó.

PRESIÓN MÁS ALTA Y "MUCHA MÁS AGRESIVIDAD"

El técnico también incidió en un aspecto clave del equipo en este tramo final de Liga: la presión más alta desde la reanudación de la Liga, en concreto desde el segundo tiempo contra el Athletic Club en San Mamés (1-1). Lo afinó teóricamente durante el confinamiento para darle forma práctica luego en la acelerada preparación y en la vuelta a la acción: "Estuvimos trabajando bastante en la parte didáctica en vídeo con los futbolistas, hablándoles continuamente de lo que íbamos a insistir en la vuelta al trabajo".

"Pero también apareció porque hubo mucha más agresividad en la respuesta de los Llorente, Carrasco, Correa, Costa, Morata... Y eso nos posibilitó tener más opción de saltar con los medios, como ya Saúl nos tiene acostumbrados, y nos hizo tener mejor presión y, sobre todo, mejor ubicación en el campo para poder jugar también, en la posición de Llorente, en la de Carrasco, en los minutos que nos dio Vitolo, en los goles de Morata, en la fuerza y el contagio de Costa...", añadió Simeone, que enfocó a que su equipo ha jugado ahora "muchos partidos con dos medios" porque lo puede compensar para añadir "más gente ofensivamente".

El Atlético es tercero. El Barcelona es segundo. Y las sensaciones son muy diferentes. Entre la meta cumplida del conjunto rojiblanco y la decepción en torno al proyecto azulgrana, con Quique Setién cuestionado. ¿Por qué? "Porque cada club tiene sus objetivos prioritarios y las exigencias en todos los clubes varían. Nosotros mismos nos exigimos para tratar de alcanzarnos a tener la exigencia de algún momento pelear los campeonatos. En los últimos diez años siempre han ganado Barcelona y Real Madrid y una vez nosotros", contestó.

"Los dos equipos (en referencia a Barcelona y Real Madrid) se preparan para salir campeones, pero de todo. Ya veremos que el Barcelona apuntará a ganar la Champions y que el Madrid intentará ganar al City para apuntar a la Champions. Y si no sales campeón es complejo y difícil de sostenerlo para los dirigentes seguramente", añadió Simeone.

"TENEMOS CLARO LO QUE BUSCAREMOS" EN EL MERCADO DE FICHAJES

Aún queda una jornada de LaLiga Santander y la final a ocho de la Liga de Campeones, con el Leipzig alemán como rival en los cuartos de final el próximo 13 de agosto, pero también se aproxima la próxima campaña y un mercado de fichajes condicionado por el impacto de la readaptación de las competiciones de este curso debido a la pandemia del covid-19.

"Hablamos continuamente con Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado del club) y Andrea (Berta, director deportivo) en consecuencia de los que vamos necesitando y la expectativa que tenemos para la temporada que viene. Tenemos claro lo que buscaremos. No lo vamos a comentar abiertamente. Pero tenemos un equipo que está creciendo, con mucha gente que llegó el año pasado y que toda esta temporada les servirá como base para la que viene", valoró.

"Está claro que en esta etapa de mercado, posiblemente, no haya compras y ventas rutilantes. El que logre una base sólida, fuerte y pueda mantenerse compitiendo de un año a otro es el que seguirá estando en la pelea de todas las competiciones", avanzó.