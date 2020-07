Sigue la crisis en el oficialismo chileno con la renuncia de tres diputados

En la imagen el registro de una marcha nacional en contra de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), en Santiago de Chile. EFE/Sebastián Silva/Archivo

Santiago de Chile, 17 jul (EFE).- Tres diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron este viernes su renuncia al partido, uno de los que conforma la coalición oficialista Chile Vamos, al ser acusados de lesionar "gravemente" el proyecto político de su grupo por apoyar la reforma que busca permitir un retiro parcial anticipado de los fondos de pensiones.

En concreto, se trata de los diputados Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso, tres de los cinco legisladores de la UDI que el pasado miércoles votaron a favor de la reforma constitucional impulsada por la oposición que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10 % de sus fondos previsionales para hace frente a las complicaciones económicas que está causado la pandemia de coronavirus.

Este proyecto, al que es contrario el Gobierno, está generando una crisis en la coalición oficialista, ya que la iniciativa, que requería 93 votos favorables en la Cámara de Diputados, acabó contando con 95 votos a favor, de los que 13 provinieron del oficialismo: los cinco de la UDI, más siete de otro de los partidos que dan soporte al Ejecutivo, Renovación Nacional, y uno independiente.

La renuncia de Carter, Amar y Troncoso se da después de que ellos tres, junto a los otros dos diputados de la UDI que apoyaron esta reforma, Álvarez Salamanca y Cristhian Moreira, fueran acusados por la Comisión Política del partido de "traicionar" los principios del grupo.

"Se han automarginado del ideario y del estilo de nuestro partido, situación que amerita el urgente pronunciamiento y decisión del Tribunal Supremo (del partido) y la aplicación de las máximas sanciones", según el Comisión Política de la UDI.

Ante esta situación y antes de que el Tribunal Supremo de la UDI se pronuncie, Carter, Amar y Troncoso decidieron anunciar su renuncia al partido. Falta saber si los otros dos diputados acusados harán lo mismo.

"Los firmantes no hemos cometido ninguna falta a los principios de la UDI, ni hemos cometido delito alguno. Solo hemos votado en conciencia. Nos duele que se nos trate como indeseables", expresaron Carter, Amar y Troncoso en un mensaje conjunto.

"Por respeto a la dignidad de nuestras familias y a quienes votaron por nosotros, con sentido dolor y a fin de no alargar un proceso injusto, renunciamos a la UDI", continuaron.

CRISIS EN EL BLOQUE DE GOBIERNO

A este quiebre en el seno de la UDI se suma que al menos diez diputados de Renovación Nacional (RN) han renunciado a la bancadas tras la postura tomada por algunos de sus compañeros de apoyar la reforma.

Además, la Fiscalía inició diligencias para investigar las denuncias presentadas contra el diputado de RN Diego Schalper por presuntamente haber ofrecido cargos de Gobierno y beneficios a otros parlamentarios para que votaran en contra del proyecto.

El asunto está suponiendo un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno que preside Sebastián Piñera, que no ha logrado convencer al de los parlamentarios oficialistas de votar en contra de este proyecto de reforma, ni con las negociaciones llevabas a cabo personalmente por algunos ministros ni con el nuevo plan de ayudas a la clase media que presentó el martes pasado.

Tras su aprobación en Diputados, la iniciativa se encuentra ya en el Senado, donde necesitará la aprobación de las tres quintas partes de la Cámara para prosperar.

Respecto a esta instancia, el diputado oficialista de la UDI Iván Moreira ya adelantó que apoyará el proyecto de reforma.

LA REFORMA

El modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Con esta reforma se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de parte los fondos previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 % de sus fondos acumulados en las AFP.

Desde la oposición, esta iniciativa es vista como la mejor manera de ofrecer una ayuda inmediata a las personas durante la pandemia y también como el inicio de un futuro cambio estructural de todo el sistema previsional.

El Gobierno, por contra, se considera que este proyecto impide que se acometa una reforma estructural del sistema de pensiones y que además favorece principalmente a personas de mayores recursos y no a quienes más lo necesitan en estos momentos de pandemia.