Rappel se muestra de lo más apenado por las polémicas de la familia Jurado

MADRID, 18 (CHANCE)



Si hay una persona que se haya codeado con lo mejorcito del panorama nacional e internacional, ese es Rappel. Su profesionalidad, simpatía y saber estar en todos los sitios a los que ha asistido, ha logrado conquistar el corazón de medio mundo. Ya lo vimos en la casa de GH VIP, en la que todo el mundo estaba a gusto con su presencia y todos querían disfrutar de su sabiduría.



Rappel no solo conoció a Rocío Jurado, sino que para él era como una hermana. Los dos eran talentoso, cada uno en su ámbito y fueron muchos los momentos que juntos pasaron. Después de su fallecimiento, el vidente perdió una parte de su ser, al igual que toda España, que lloraba el adiós de la más grande.



Ahora, viendo las polémicas que han surgido entorno a la familia de Rocío Jurado, Rappel se ha mostrado de lo más apenado al ver los desencuentros familiares que hay: "Del tema no quiero hablar, me da mucha pena porque me hablas de otra persona entrañable, para mí Rocío Jurado era como una hermana". Su relación comenzó cuando: "Vino a Madrid con su madre con 17 años y hemos sido muy buenos amigos hasta que ella se marchó. Ella lo que más quería era la familia, la unión, luchaba por ello".



Y es que como muchos otros rostros que la conocieron, asegura que lo que más quería la cantante era la unión de todos sus seres queridos alrededor de ella: "El primer piso que compró en Madrid fue para traerse a su familia, a sus hermanos, a su madre. Eran como ovejitas, todo el rebaño juntos". Sobre los problemas que hay ahora, el vidente confiesa que: "Que ahora haya estos problemas con sus hijos, me duele muchísimo, no sé de quién será la culpa, ellos sabrán de quién es".



En cuanto a la participación de Rocío Flores en Supervivientes, Rappel asegura que ha estado muy pendiente del programa y muchas han sido las veces en las que se ha emocionado: "Yo como he visto a la niña en Supervivientes, reclamando el cariño de su madre, se me saltaban las lágrimas porque decía 'cómo puede estar reclamando el cariño de su madre, si su abuela desde el más allá se tenía que estar revolviendo y queriendo salir del ataúd'". El vidente espera que todo se pueda solucionar más pronto que tarde: "Espero que se arreglen y que se entiendan. Yo les diría vamos a sentarnos por el respeto y el cariño de Rocío Jurado. Ella luchó muchísimo para hacer una hucha y hacer un pequeño imperio, las herencias traen muchos problemas, pero en estos caso que piensen en ella".