Quartararo, Martín y Suzuki los más rápidos en el Ángel Nieto

Fotografía cedida del piloto francés de MotoGP Fabio Quartartaro (Petronas Yamaha SRT) celebrando la primera posición tras concluir la clasificación del Gran Premio Red Bull de España que se disputará el domingo 19 de Julio en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. EFE/motogp.com

Madrid, 18 jul (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el español Jorge Martín (Kalex) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), respectivamente, fueron los más rápidos en las clasificaciones oficiales de sus respectivas categorías para el Gran Premio de España de motociclismo que se disputa el domingo en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Fabio Quartararo consiguió su primera "pole position" de la temporada y un nuevo récord al rodar en 1:36.705 para superar por muy poco margen horario a los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y al campeón del mundo del Repsol Honda, Marc Márquez.

El primer intento de vuelta rápida de Marc Márquez fue en balde, al entrar colado en la curva seis y tener que "soltar" el acelerador, lo que le entregó en bandeja la primera plaza al italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), aunque le duró poco pues tras él llegaba el francés Quartararo, que rodó en 1:37.064, y Márquez, en su siguiente vuelta, 1:37.006, que le aupaba hasta la primera posición, todavía con diez minutos de entrenamiento por delante.

En realidad, tanto Quartararo como Márquez encadenaron una serie de vueltas personales que centraron la lucha por la "pole position" en ellos dos ya que en el siguiente giro el francés rodó en 1:36.993 tras mejorar sensiblemente su rendimiento en el último parcial, el mismo en el que fallaba el de Repsol Honda.

Tanto Márquez como los dos de Yamaha se convirtieron en centro de atención de los minutos finales, con unos parciales de vértigo que acabaron beneficiando al francés Quartararo, auténtico especialista a una vuelta, que en su último giro estableció un nuevo récord de la categoría al rodar en 1:36.705 y su primera "pole" de la temporada.

En esa misma última vuelta se fueron por los suelos el australiano Jack Miller y, en el mismo punto poco después, el español Alex Rins, el más afectado por el percance, que no podrá disputar la primera carrera en España al sufrir una fractura/luxación del hombro derecho.

El español Jorge Martín (Kalex) logró su primera "pole position" en la categoría de Moto2 con un tiempo de 1:41.384 que le sirvió para lograr la primera posición por delante de Jorge Navarro (Speed Up) y de Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Muy buena clasificación también para el debutante de la categoría, Arón Canet, quien colocó la Speed Up del equipo de Jorge Martínez "Aspar" en la sexta plaza, justo tras los pilotos italianos, con Xavier Vierge (Kalex) en la novena posición, Edgar Pons (Kalex), decimotercero, por delante de Héctor Garzó (Kalex).

En Moto3, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) sumó su segunda "pole position" consecutiva de la temporada al ser el más rápido y establecer un nuevo récord absoluto en la categoría tras rodar en 1:45.465, por delante del italiano Andrea Migno (KTM) y el británico John McPhee, con Raúl Fernández (KTM) como el mejor español en la cuarta plaza.

Juan Antonio Lladós