Quartararo logra la pole en el GP de España, Márquez saldrá tercero

El piloto francés Fabio Quartararo logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de España de MotoGP, estableciendo, de paso, un nuevo récord de la pista del circuito de Jerez, mientras el campeón del mundo Marc Márquez, saldrá tercero.

El joven francés (Yamaha-SRT) controló esta sesión pese al fuerte calor y las numerosas caídas que marcaron las últimas vueltas, entre ellas las del español Álex Rins (Suzuki) y del italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

El seis veces ganador del Mundial y vigente campeón, Marc Márquez (Honda), fue tercero, por detrás de Quartararo y su compatriota Maverick Viñales (Yamaha), que marcó el segundo mejor tiempo.

"La última vuelta ha sido casi perfecta, he hecho un error, no pensaba que fuera tan buena porque alguien se ha caído en la curva 11, no he pasado como antes, pero muy contento con la vuelta", dijo Quartararo.

"Marc está por encima, está claro, pero nosotros estamos ahí peleando para estar lo más cerca posible", añadió el francés, que marcó un mejor tiempo de 1:36.705 para hacer un nuevo récord del circuito.

- 'Objetivo cumplido' -

Quartararo, de 21 años, inicia su segunda temporada en MotoGP tras haber sido la revelación del campeonato el pasado año, aunque todavía no ha ganado ningún gran premio en la máxima cilindrada.

Se trata de la séptima pole position en MotoGP para el joven francés, que comenzó en esta categoría el año pasado.

"Está claro que siempre se puede mejorar, pero puedo considerar que el objetivo principal cumplido, que era primera fila", dijo, por su parte, Marc Márquez.

"Mañana (domingo) será una carrera dura, difícil, gestión de neumáticos, gestión física, el calor aprieta", añadió el vigente campeón de MotoGP, asegurando que el comportamiento de la rueda trasera de las motos será determinante para la carrera, que empezará a las 14h00 locales (12h00 GMT).

Márquez ya había ganado en este circuito el pasado año saliendo también de la 3ª posición y no se mostró demasiado preocupado por la velocidad de las Yamaha considerando que tendrían que mantenerla durante toda la carrera para superarlo.

A sus 27 años, intentará igualar este año el número de títulos mundiales de la categoría reina de Valentino Rossi (7). Con 41 años, el veterano piloto italiano --que corre su última temporada con la escudería oficial Yamaha donde será sustituido el próximo año por Quartararo-- realizó el 11º mejor tiempo el sábado.

Su compañero de equipo Maverick Viñales, afirmó que había logrado mejorar el comportamiento de su moto en las calificaciones en unas condiciones de mucho calor, que deberían ser las mismas de la carrera el domingo.

"Para mañana (domingo) el plan es empujar al máximo desde el inicio teniendo cuidado con los neumáticos", declaró.

- Rins al suelo -

La sorpresa vino por parte del italiano Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac), que realizó el cuarto mejor tiempo, por delante de su compañero Jack Miller, superando ambos al piloto de la Ducati oficial Andrea Dovizioso, que sólo pudo ser octavo antes de caer en los últimos segundos de la sesión de calificación.

El español Álex Rins, que entró en la Q2 tras hacer el mejor tiempo en la Q1, también se cayó y fue llevado a la enfermería del circuito, habiendo realizado el 9º mejor tiempo antes de su caída.

Rins "ha tenido una fractura-luxación en el hombro derecho", explicó el traumátologo del campeonato Xavier Mir a la plataforma DAZN, precisando que el piloto fue trasladado al hospital de Jerez para una resonancia, aunque consideró "la carrera de mañana está muy comprometida".

En Moto2, el español Jorge Martin saldrá desde la pole, mientras que en Moto3 será el japonés Tatsuki Suzuki quien partirá en primera posición. Contrariamente a MotoGP, estas dos categorías ya disputaron un primer Gran Premio a principios de marzo en Catar.

En MotoE (de eléctrico), fue el brasileño Eric Granado quien logró la pole.

jld-gr/psr/mcd