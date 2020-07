Previsiones generales de la AFP de las 11H00 GMT

PRINCIPAL NOTICIA

VIRUS-SALUD: Nuevas restricciones, miedo a nueva ola y negociaciones pospandemia en Europa

BARCELONA, España:

Nuevas restricciones, miedo a nueva ola y negociaciones pospandemia en Europa

Las calles de Barcelona, segunda ciudad de España, amanecieron el sábado más vacías y con un sentimiento de desolación entre los ciudadanos, llamados a quedarse en casa debido al aumento de los casos de coronavirus, mientras la pandemia parece haber tocado techo en países muy castigados como Brasil.

Por Daniel BOSQUE, con Beatriz LECUMBERRI en París y las oficinas de AFP

"Desastre" en Barcelona ante un virus que arrecia

"Esto es un desastre. No hay trabajo, no hay gente", afirma, desolada, María Quintana observando la terraza vacía de su bar frente a la emblemática Sagrada Familia en Barcelona, donde las autoridades pidieron a los ciudadanos que no salgan de casa ante un virus que arrecia nuevamente.

Por Daniel BOSQUE

BRUSELAS:

La UE busca el camino para superar el bloqueo holandés a su recuperación

Los mandatarios europeos analizaban este sábado "nuevas propuestas", como un "superfremo de emergencia", sobre su plan para superar la profunda recesión causada por el coronavirus, que la víspera chocó con las exigencias holandesas para controlar las ayudas.

Por Toni CERDÀ

JOHANNESBURGO, Sudáfrica:

División en Sudáfrica en torno a la prohibición de la venta de alcohol durante la pandemia

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, volvió a prohibir la venta de alcohol en su país para aliviar la carga de los hospitales en plena pandemia de coronavirus, una medida bien acogida por el personal médico pero que generó rechazo entre los comerciantes.

Por Susan NJANJI

RIAD:

Reunión virtual del G20 sobre la reactivación económica en plena pandemia

Los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los países del G20 celebran este sábado una reunión virtual sobre la recuperación de la economía mundial, azotada por el coronavirus, en medio de llamados para aliviar la deuda de países pobres o el de Argentina de crear un fondo solidario.

Por Anuj CHOPRA

WASHINGTON:

Murió John Lewis, emblemático activista de los derechos civiles en EEUU

John Lewis, emblemático defensor del pacifismo y de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue compañero de lucha de Martin Luther King y congresista durante décadas, murió el viernes a los 80 años.

Por Michael MATHES

WASHINGTON

¿Cuán caliente puede llegar a ser la "Guerra Fría" entre China y EEUU?

Las tensiones aumentan día a día entre Estados Unidos y China, lo que lleva a hablar de una nueva Guerra Fría. Los expertos ven importantes diferencias históricas, pero creen que las dos potencias están entrando en territorio peligroso.

por Shaun TANDON

IDOMENI, Grecia:

La "ruta de los Balcanes" vuelve a atizar el sueño europeo de los migrantes

En la zona de separación de Idomeni, en la frontera greco-macedonia, Abdulá espera el momento propicio para colarse dentro de un tren y poder seguir "la ruta de los Balcanes", empleada por cientos de miles de migrantes en 2015.

Por Vassilis KYRIAKOULIS

(Grecia migración refugiados MacedoniaNorte, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

NANTES, Francia:

Un incendio provoca importantes daños en una catedral francesa

Un año después de que Notre Dame de París fuera parcialmente destruida por las llamas, un incendio, que pudo haber sido provocado, causó importantes daños en la catedral gótica del siglo XVI de Nantes, al oeste de Francia.

Por Benjamin MASSOT

(Francia historia religión política iglesia patrimonio incendio, Nota-Central, 450 palabras - 12h00 GMT)

ROMA:

Un error médico está en el origen de la muerte del pintor Rafael, afirma un estudio

Un Rafael febril que sufría una "enfermedad de tipo coronavirus" murió después de no haber dicho a sus médicos que visitaba secretamente a sus conquistas en noches heladas, lo que les llevó a prescribir erróneamente sangrías, afirma un nuevo estudio dedicado al maestro del Renacimiento.

Por Ella IDE

(Vaticano muerte virus pintura salud Italia Rafael arte, Enfoque, 550 palabras - Ya transmitido)

ESKILSTUNA, Suecia:

ReTuna, el centro comercial sueco dedicado a productos de segunda mano

Una decena de manos se afanan clasificando pantallas, libros y juguetes. En Eskilstuna, una ciudad industrial sueca en plena reconversión ecológica, el reciclaje de productos de ocasión ha adquirido una nueva dimensión con un centro comercial totalmente dedicado a los objetos de segunda mano.

Por Helene DAUSCHY

(Suecia consumo medioambiente comercio consumidores, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

ESTOCOLMO:

Suecia, un "modelo" ecológico con sus puntos débiles

Suecia, conocida por sus avances ecológicos y por poseer uno de los mejores balances de carbono de Europa, quiere convertirse en una de las primeras naciones con neutralidad de carbono de aquí a 2045. Pero el modelo tiene sus límites.

