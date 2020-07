Paloma Cuevas se cuela en directo en 'La última cena'

MADRID, 18 (CHANCE)



Paloma Cuevas es la mujer del momento y es que desde que se hizo pública su separación con Enrique Ponce y el nuevo romance que este tiene con Ana Soria, se ha convertido en la mujer más buscada del momento. La exmujer del torero no ha querido mostrar su opinión y sus sentimientos públicamente en un programa de televisión, hasta ayer.



Belén Esteban acudía al baño donde se encontraba Nuria Marín y, por órdenes de dirección, la princesa del pueblo tuvo que tirar a suerte en la ruleta. Como no podía ser de otra forma, a la colaboradora le tocó hacer una llamada a la una de la madrugada para invitar a una persona a la última cena del próximo viernes.



La de San Blás no se imaginaba que la persona a la que tendría que llamar era a su amiga Paloma Cuevas, pero con valentía obedeció a las órdenes del programa y la llamó en directo. El exmujer del torero le cogió el teléfono, pero no aceptó la invitación del programa y le dijo a Belén: "Belén, lo siento, pero estoy con mis hijas".



Minutos más tardes, Belén Esteban se sentía mal por haberla llamado a unas horas tan inoportunas que le envió un audio de WhatssAp pidiéndole disculpas. A la princesa del pueblo no le hizo gracia tener que molestar a su amiga a la una de la mañana y quiso dejar bien claro que había sido por exigencias del programa.