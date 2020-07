Paco Gento se enfrenta a su peor pesadilla, tendrá que hacer frente a la demanda de paternidad

MADRID, 18 (CHANCE)



Paco Gento, seis veces campeón de la copa de Europa de Fútbol, está pasando uno de los peores momentos de su vida. Ahora, que muchos hijos no reconocidos de famosos han dado el paso a denunciar públicamente su reconocimiento biológico, una malagueña ha llevado a juicio al jugador para que, de una vez por todas, reconozca que es su padre.



El mítico futbolista tiene ahora 86 años y vive retirado de los campos de fútbol donde ha pasado los mejores años de su vida. Su presunta hija tiene 60 años y es residente en Málaga. El ADN entre Paco Gento y la demandante de filiación ha resultado positivo y ahora, tendrá que hacer frente a lo que siempre ha vuelto la cara.



Fernando Osuna, especialista en estos casos y abogado de la demandante, nos ha hablado acerca de las últimas novedades en el caso Paco Gento: "Hoy termina el plazo de los veinte días para que Paco Gento conteste a la demanda que han presentado contra él por una presunta paternidad una señora de Málaga, que tiene 60 años y que lo está pasando muy mal económicamente dado que su situación laboral es muy precaria y no tiene apenas ingresos. Ella ha intentado solucionar esto muchas veces intentando que Paco le ayudase, no que la reconociese, sino que la ayudase porque económicamente lo está pasando muy mal. Tenemos la prueba de ADN, es muy buena. Como siempre se le hizo a través de un detective en Madrid".



Osuna asegura que la madre de la presunta hija de la estrella del Real Madrid mantuvo una relación de seis años con Gento: "Llevaron una relación, Paco Gento y esta señora, de seis años. Se quedó embarazada y nació la niña, que ahora tiene sesenta años y, bueno, hubo un tiempo en el que Paco Gento tuvo un cierto interés por su hija y durante seis años estuvo muy bien con la madre de esta señora".



El abogado y su cliente han decidido imponer una demanda debido a la precaria situación económica en la que se encuentra Paquita: "Viven en una situación lamentable en Málaga... Ha tenido mucha paciencia la hija hasta el momento en el que si el padre no la reconoce no tiene más remedio que presentar una demanda contra él, aunque le duela".



Paquita se encuentra completamente esperanzada: "Paquita ha aguantado mucho, ha tenido mucha paciencia y ahora tiene ya una ilusión de que judicialmente cuente como hija de Paco Gento. Con lo cual, para ella es un orgullo que ya oficialmente o públicamente... Es muy triste estar sin el reconocimiento de un padre".