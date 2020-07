Nuevos récords en Suramérica por el COVID-19, mientras Centroamérica contiene la curva

Personal de salud realiza pruebas para detectar casos de COVID-19 en el Hogar San José de la tercera edad, este viernes en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego

Redacción Internacional, 17 jul (EFE).- El coronavirus sigue su avance imparable en EE.UU. y Suramérica, donde Brasil, Chile, Colombia y Argentina reportaron nuevos récords, mientras Centroamérica y el Caribe han logrado contener la curva de la pandemia, con Cuba como ejemplo, en un continente que ya completa 297.000 muertes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América se reportaron 151.531 nuevos casos y 4.653 muertes en las últimas 24 horas, un aumento del 2,12 % en contagios y un avance de 1,56 % en la cifra de decesos.

EE.UU. representa el 48,5 % de todos los casos y el 45,5% de todas las muertes en el continente, mientras Brasil registra el 27,5 % de todos los contagios y el 25,4 % de los fallecidos. Los dos países representan el 76,0 % de todos los infectados y el 70,9% de todos los decesos.

RÉCORDS EN SURAMÉRICA

Brasil registró en las últimas 24 horas 1.163 nuevos decesos, con lo cual alcanzó un total de 77.851 muertos, mientras que los infectados ascienden ya a 2,04 millones, tras la notificación de 34.177 nuevos casos en el mismo periodo.

Colombia rompió de nuevo este viernes el récord de cifras al registrar 8.934 contagios nuevos y 256 muertes, su peor registro diario. El país llegó a 182.140 casos, de los cuales 94.835 siguen activos, y a 6.288 decesos.

Chile, otro de los más afectados del mundo por el coronavirus, unificó la metodología para el conteo de muertos y reconoció más de un millar de fallecidos que no estaban inscritos en el Registro Civil, con lo que el balance total desde el inicio de la pandemia asciende a 8.347 decesos y los casos suman 326.539.

Argentina registró un nuevo récord de positivos, 4.518, que llevó a 119.301 el total de infectados en el día en que el Gobierno anunció una flexibilización de la cuarentena en Buenos Aires y otras zonas con alta circulación del virus. En tanto, se produjeron 66 fallecimientos en las últimas 24 horas, que hicieron escalar el total de muertes a 2.178.

Ecuador registra 72.444 positivos por COVID-19, con 1.079 nuevos casos respecto a la víspera, y 5.250 decesos oficiales, 223 más en las últimas 24 horas, a los que se suman 3.370 muertes probables.

Por su parte, Bolivia marcó un nuevo récord diario de casos confirmados con 1.938, mientras el país se mantiene, según distintos estudios, entre los más afectados por la enfermedad, con un total de casos positivos que alcanza los 54.156 y los fallecidos son 1.984.

EE.UU. ANTE UNA NUEVA OLA DEL CORONAVIRUS

EE.UU. va camino de superar su primera ola de fallecimientos por COVID-19 al acumular casi mil muertos en las últimas 24 horas, con Florida como el foco más grave de la pandemia y con el debate sobre la importancia de llevar máscara y la reapertura de los colegios en boca de las familias de todo el país.

El país añadió casi 950 muertes desde el jueves y supera los 138.000 fallecidos por coronavirus, con un número récord de nuevos infectados por encima de los 77.000 en la jornada, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Asimismo, la Casa Blanca consideró en un informe que 18 estados de todo el país son "zonas rojas" y deberían volver a imponer medidas de contención y frenar la reapertura económica, según un informe interno revelado este viernes por el Center for Public Integrity, un medio sin ánimo de lucro.

El escenario se agrava para el Gobierno del presidente Donald Trump, luego de que este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtiese de que la pandemia provocará que la economía se desplome un 6,6 % en 2020 y que la tasa de desempleo se sitúe en el 9,7 % a finales de año.

Por su parte, doce representantes demócratas en el Congreso de EE.UU. pidieron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, una nueva cuarentena en lugares específicos y que emita una orden para el uso obligatorio de la mascarilla en toda la región para mantener el COVID-19 "bajo control".

"Gobernador, haga su trabajo. Proteja a la gente de Florida", señaló en Twitter la congresista, Donna Shalala, que fue secretaria de Salud del Gobierno de Barack Obama y quien encabeza esta petición.

Por contra, Nueva York, hace unas semanas epicentro de la pandemia en EE.UU., prevé entrar el próximo lunes en una fase avanzada de reapertura en la que se permitirá rodar cine o ir al jardín botánico pero no acceder al interior de centros comerciales o restaurantes.

CAUTELA EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

En el Caribe, la mayor isla, Cuba, cerró la pasada jornada con 55 casos activos de COVID-19, una de las cifras más bajas de las últimas semanas, que en su mayoría corresponden a La Habana, que tiene una tasa de incidencia de la enfermedad de 3,93 por 100.000 habitantes.

Hasta la fecha el país caribeño ha confirmado un total de 2.444 personas infectadas con el coronavirus SARS-CoV-2, que fueron diagnosticadas a través de 220.739 pruebas PCR en tiempo real, complementadas con miles de kits rápidos procedentes en su mayoría de China.

En Puerto Rico la gobernadora, Wanda Vázquez, dijo que el repunte de casos se debe a que una parte de la ciudadanía "bajó la guardia". La isla, con 3,1 millones de habitantes, reporta 3.272 contagiados y 177 decesos.

República Dominicana suma 50.113 casos confirmados de coronavirus, después de registrarse 1.370 nuevos contagios en la pasada jornada, mientras que los fallecidos ascienden a 942.

En Nicaragua, el Ministerio de Salud anunció que sus ciudadanos tendrán acceso directo, por primera vez, a la prueba del COVID-19 a un costo de 150 dólares y siempre que demuestren que tienen planificado viajar a un país que exija resultados negativos de la enfermedad.

Según el Gobierno de Nicaragua, cuya estrategia ante la pandemia incluye no establecer restricciones, desde marzo pasado el COVID-19 ha causado 99 muertos y 3.147 casos confirmados.