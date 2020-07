Muriel regresa a competir con un casco protector tras su accidente

EFE/EPA/SIMONE VENEZIA

Roma, 18 jul (EFE).- El colombiano Luis Muriel regresó a la competición este sábado, en el partido liguero empatado 1-1 por su Atalanta en el campo del Hellas Verona, con un casco protector tras el accidente doméstico que sufrió el pasado lunes.

Tras perderse por precaución la goleada 6-2 del martes contra el Brescia, Muriel fue convocado por el técnico Gianpiero Gasperini y saltó al campo en el minuto 78 en sustitución del ucraniano Ruslan Malinovskyi, con el resultado de 1-1.

El delantero de Santo Tomás, de 29 años, llevó un casco protector con el logotipo del Atalanta y entró bien al campo, siendo protagonista de una interesante aceleración en el primer balón recibido que por poco no acabó en gol.

Eso sí, se le notó actuar con particular cuidado en los balones altos, pues el pasado lunes cayó en su casa y se dio un fuerte golpe con la nuca en el suelo que le provocó un profundo corte. Afortunadamente, no se trató de nada grave y pudo volver a entrenar ya el pasado miércoles.

En el difícil campo del Verona, una de las grandes revelaciones de esta temporada, el Atalanta se adelantó gracias al también colombiano Duván Zapata (m.50), pero recibió el empate de Matteo Pessina, jugador propiedad del equipo de Bérgamo, nueve minutos más tarde.

El Atalanta alcanzó momentáneamente al Inter de Milán en la segunda posición, a la espera de lo que hagan los milaneses este domingo en el campo del Roma.

El líder Juventus, que recibe el lunes al Lazio, tiene seis puntos de ventaja sobre el equipo de Bérgamo y el milanés.