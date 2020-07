Miguel Layún pretende quitar estereotipos hacia los gamers con un equipo de eSports

El mexicano Miguel Layún. EFE/José Méndez/Archivo

Monterrey (México), 18 jul (EFE) .- Miguel Layún, el único futbolista mexicano en participar en las tres principales ligas europeas, aseguró este sábado que con su organización 19esports busca quitar el mal estigma que hay hacia los gamers.

"Durante la pandemia me di cuenta en mi faceta como streamer que los gamers socialmente no son bien vistos y son juzgados por estereotipos; podemos servir como un puente entre el mundo de los gamers y la gente que le gustan los deportes para generar una comunidad masiva con impacto social", explicó a Efe.

Layún, defensa de los Rayados del Monterrey mexicano, presentó el jueves a 19esports, organización con la que entra al mercado de los deportes electrónicos en sociedad con el comentarista deportivo Rodolfo Landeros.

El antiguo elemento del Sevilla español informó que de principio tendrán equipos en los videojuegos FIFA, un simulador de fútbol, y PUBG Mobile, un 'Battle Royale', ambos con una limitada escena competitiva profesional en el país.

"FIFA no podía faltar porque está vinculado a Rodo y a mí y creemos que tras la eLiga Mx, los equipos de fútbol se dieron cuenta que necesitan participar en los eSports. PUBG Mobile porque es una audiencia que tenemos trabajada y parte de consolidar el proyecto es la audiencia y para tenerla qué mejor de un lugar en el que ya estamos posicionados", agregó.

La escuadra de FIFA es integrada por el seleccionado mexicano 'Villamore3' y 'UL1BARRI', dos de los jugadores mejor posicionados en el ranking FIFA; aún no anuncian en dónde competirán.

S1mple, Xevation, Nito, Jacup, Juan G y Fran forman parte de la escuadra de PUBG que participará en el Club Open Fall Split 2020 LATAM.

Además de gamers, 19esports contará con la streamer Natalia García para producir contenido en la plataforma Facebook Gaming.

Layún inició durante la pandemia su paso como streamer, en la que jugó PUBG, FIFA (un partido ante el argentino Sergio 'Kun' Agüero), organizó un torneo amistoso, el Layún Invitational, en el que participaron futbolistas y abrió un canal de YouTube.

Su carrera como creador de contenido en redes sociales continuará en 19esports en el que invitará a personalidades del mundo de los eSports y el balompié como el argentino Paulo Dybala, jugador de la Juventus italiana, para hacer rentable a su producto.

"Retomaremos streams Rodo y yo que dejamos por el desarrollo del proyecto. Tenemos streams especiales programados como la revancha de FIFA con el Kun. Tengo buena relación con Paulo Dybala, que juega PUBG Mobile y con el que haremos un par de contenidos. En puerta está la segunda edición del Layún Invitational", reveló.

El mexicano planea realizar donaciones a alguna fundación en fechas especiales como en el mes de octubre para combatir el cáncer de mama. Layún anunció en 2019 que durante un chequeo médico se le detectó cáncer, enfermedad que superó.

"El futbolista no es solo competitivo en la cancha, sino que puede generar contenido de entretenimiento y con base en ello nos dimos a la tarea de entender qué tipo de entretenimiento le gusta a la gente. Platicamos un detrás de cámaras de un stream, cosas que normalmente la gente no puede ver", concluyó.