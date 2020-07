Los bomberos controlan el incendio en la catedral de Nantes

Los bomberos consiguieron controlar este sábado el incendio que se declaró a primera hora en la catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes (noroeste de Francia), y cuya magnitud no es comparable al que se produjo en Notre Dame de París en abril de 2019. EFE

París, 18 jul (EFE).- Los bomberos consiguieron controlar este sábado el incendio que se declaró a primera hora en la catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes (noroeste de Francia), y cuya magnitud no es comparable al que se produjo en Notre Dame de París en abril de 2019.

"Por ahora el fuego está circunscrito", subrayó el responsable de los bomberos del departamento, el general Laurent Ferlay, en declaraciones a la prensa delante de la catedral.

Ferlay afirmó que "no estamos en un escenario como el de Notre Dame" el 15 de abril del pasado año, cuando quedó destruida buena parte de la techumbre de la catedral de la capital francesa.

Añadió que la situación tampoco es comparable a la del incendio que sufrió la propia catedral San Pedro y San Pablo de Nantes el 28 de enero de 1972, que dejó muy malparado el edificio.

Los bomberos fueron alertados esta mañana a las 7.45 locales (5.45 GMT) y cuando llegaron forzaron las puertas. El fuego se concentraba en la zona del órgano, junto al rosetón de la fachada.

Esa es la zona que ha resultado más afectada por las llamas, indicó Ferlay, que precisó que 104 bomberos están trabajando sobre el terreno y que permanecerían allí al menos todo el día de hoy.

La alcaldesa de la ciudad, Johanna Rolland, se felicitó por "la profesionalidad" de los equipos que han luchado contra el fuego y por su reactividad.

Rolland coincidió con el general de los bomberos en que la situación no es comparable a la de 1972. El fiscal de Nantes ha iniciado en la catedral las investigaciones para determinar el origen del siniestro.