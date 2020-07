LISTA DEPORTES

Sábado 18 de julio de 2020

FÚTBOL

ESPAÑA-LIGA-ÚLTIMA RONDA

BARCELONA — El Real Madrid de Zinedine Zidane cierra su campaña de campeonato en La Liga española este domingo, cuando se vaya al otro lado de la capital para visitar a un equipo de Leganés que tiene que ganar para tener una posibilidad de evitarse el descenso. Por Joseph Wilson. 600 palabras. Con foto. ENVIADO.

ITALIA-LIGA

MILÁN — Las aspiraciones del Atalanta, de llevarse el segundo puesto en la Serie A italiana, sufren un tropezón el sábado, cuando el equipo se ve limitado a un empate de 1-1 en casa del Hellas de Verona. El colombiano Duván Zapata aprovecha un error de Verona para darle a los visitantes la ventaja a los 50 minutos, pero Matteo Pessina — en préstamo de Atalanta — empareja nueve minutos más tarde. Por Daniella Matar. 340 palabras. Con foto. ENVIADO.

INGLATERRA-COPA

LONDRES - Siete meses después de que dejó de colaborar con Pep Guardiola, Mikel Arteta vence a su mentor y se asegura de que su primera campaña como técnico del Arsenal termine con una final de la Copa de la FA. Los Gunners vencen 2-0 al Manchester City en la semifinal. Por Rob Harris. 400 palabras. AP Fotos.

INGLATERRA-LEEDS

LEEDS, Inglaterra — Un día después de asegurarse el regreso a la Liga Premier inglesa por primera vez en 16 años, Leeds gana el título de la segunda división sin patear un balón. El cetro del Championship queda garantizado para el equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa luego que Brentford, tercero en la tabla, cae ante Stoke. 240 palabras. Con foto ENVIADO.

BÉISBOL

CORONAVIRUS-AZULEJOS

TORONTO — Los Azulejos no reciben permiso del gobierno de Canadá para jugar en Toronto, debido a la pandemia de coronavirus. El ministro de Inmigración Marco Mendicino anuncia en una declaración que el gobierno federal había rechazado el pedido, confirmando lo que un funcionario familiarizado con la situación le había dicho a la Associated Press previamente. Por Rob Gillies. 380 palabras. Con foto. ENVIADO.

DODGERS-PANORAMA

LOS ÁNGELES - Los Dodgers de Los Ángeles han sido un ejemplo de consistencia en los años recientes. Han hilvanado siete campañas consecutivas con más de 90 triunfos, para apoderarse de siete gallardetes seguidos en la División Oeste de la Liga Nacional. Pero les falta algo: Un título de la Serie Mundial. Por Beth Harris. 454 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MELLIZOS-PANORAMA

MINNEAPOLIS - Cuando Rocco Baldelli brindó su primer mensaje formal sobre la temporada del 2020 a sus jugadores, el piloto de los Mellizos de Minnesota no tuvo miedo de mencionar la Serie Mundial. Pero el premio máximo del béisbol no recibió referencia alguna en el nuevo mensaje que ofreció a inicios de este mes. Según Baldelli, no es necesario hacérselo recordar a sus pupilos. Por Dave Campbell. 434 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ATLETICOS-PANORAMA

OAKLAND, California - Los Atléticos de Oakland están por iniciar una campaña abreviada de 60 juegos, procurando repetir en la postemporada. Y tienen en la mira a los potentes Astros por la corona de la División Oeste de la Liga Americana. Por Janie McCauley. 467 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MEDIAS ROJAS-PANORAMA

BOSTON- Chris Sale se está recuperando de una cirugía de codo. David Price fue cedido en canje. Rick Porcello se marchó como agente libre. El venezolano Eduardo Rodríguez dio positivo de coronavirus. Los Medias Rojas de Boston buscan integrar una rotación para la campaña abreviada a 60 juegos. Pero no parece que el equipo lucirá como esperaban los fanáticos al final del año pasado —o ni siquiera en febrero, al comienzo de la pretemporada. Por Jimmy Golen. 453 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MOTOR

F1-HUNGRÍA

BUDAPEST — Lewis Hamilton supera a su compañero de Mercedes Valtteri Bottas para llevarse la pole para el Gran Premio de Fórmula Uno de Hungría. Fue la segunda pole consecutiva del británico esta temporada y extiende el récord en su carrera a 90. Bottas ganó la primera carrera de la temporada, el GP de Austria, y Hamilton se llevó el GP de Estiria la semana pasada. Por Jerome Pgumire. 300 palabras. Con foto. ENVIADO.

MOTOGP-ESPAÑA

JEREZ DE LA FRONTERA — MotoGP reanuda el sábado en España su temporada con estrictos controles de salud y sin espectadores , luego de una pausa de cuatro meses debida a la pandemia de coronavirus. Las carreras están limitadas a un total de 1.200 personas en las instalaciones, incluyendo pilotos, miembros del equipo, personal médico y trabajadores locales, todos los cuales tienen que adherirse a las estrictas regulaciones de distanciamiento social y lucir mascarillas siempre que sea posible. 200 palabras. ENVIADO.

INDYCAR-IOWA

NEWTON, Iowa - La segunda carrera de la doble cartelera de fin de semana de la IndyCar en Iowa se realiza por la noche. Josef Newgarden larga primero, una jornada después de que se impuso el francés Simon Pagenaud. Por Dave Skretta. 300 palabras. EDITORES: La carrera comienza a las 0030 GMT.

GOLF

MEMORIAL

DUBLIN, Ohio - Tony Finau y Ryan Palmer comparten la cima de cara a la tercera ronda del Memorial. Tiger Woods pasó apenas el corte el viernes y se ubica a 12 golpes del primer puesto. Por Doug Ferguson. 300 palabras. AP Fotos.

