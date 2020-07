Latinoamérica.- Mesa de Transición Energética participará en la Semana de la Movilidad e incorpora a nuevos integrantes

CÁDIZ, 18 (EUROPA PRESS)



La Mesa de Transición Energética de Cádiz mantuvo este viernes en la Casa de Iberoamérica su última reunión antes del parón estival, en la que los asistentes hicieron balance del curso 2019-2020, fueron informados de las acciones desarrolladas los últimos tres meses por la Concejalía de Transición Energética y acordaron la agenda de actividades de septiembre y octubre.



En la reunión participaron Agadén-Ecologistas en Acción, Eléctrica de Cádiz, Fridays For Future, Concejalía de Transición Energética del Ayuntamiento de Cádiz, y ciudadanos como periodistas, profesoras de tecnología, economistas, estudiantes y técnicos.



"A pesar del Covid, hemos podido mantener la actividad online y hemos aprovechado para reflexionar juntas sobre la relación existente entre la degradación ambiental y la crisis sanitaria y cómo vemos la transición en las actuales condiciones", han explicado desde la Mesa de Transición Energética.



"Se han valorado muy positivamente las nuevas incorporaciones al espacio, como los miembros de Fridays For Future y personas a título individual que provienen de la ecología práctica, el movimiento feminista y la habitabilidad sostenible. Y, si bien no se han podido realizar todas las actividades planificadas para el curso que ha terminado, en esta reunión los y las participantes han expresado sus ganas de retomar en septiembre y ponerse en marcha con los talleres y la elaboración de propuestas para el Plan de Acción de para la Energía y el Clima Sostenibles", han añadido.



Se destacaron los avances de Eléctrica de Cádiz este año y en particular, la nueva línea de negocio de autoconsumo fotovoltaico y se explicaron los casos de autoconsumo compartido que la empresa ha diseñado en la ciudad.



También se recordaron las actividades realizadas previas al Covid, la Semana Ecofeminista y la exposición fotográfica participativa '¡Cádiz se Mueve!' sobre las movilizaciones climáticas.



Entre las cuestiones que se abordaron fueron la aceptación de la invitación de la Concejalía de Transición Energética del Ayuntamiento de Cádiz para participar activamente en el proceso de elaboración del nuevo Paces (Planes de acción para el Clima y la Energía Sostenible) enmarcado dentro del compromiso de la ciudad en el Pacto de los Alcaldes, que ya está en marcha.



El colectivo se pondrá a disposición de la ciudadanía para canalizar y debatir propuestas. Este canal se sumará a los canales institucionales como el Consejo de Medioambiente, la Mesa de Coordinación Institucional y el Consejo Municipal del PACES.



La Mesa de Transición Energética también aprobó este viernes su participación activa en la próxima Semana de la Movilidad, la Energía y el Clima que se celebrará del 14 al 22 de septiembre en la ciudad, donde se realizarán diferentes actividades divulgativas y de concienciación sobre energías renovables, transición ecosocial y clima.



En la reunión se acordó que la Mesa de Transición Energética retomará la realización de talleres sobre energía y cambio climático en las asociaciones de vecinos de la ciudad en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana.



En la reunión, los asistentes también fueron informados sobre el contenido del Encuentro Regional de Ciudades y Transición Energética enmarcado en el proyecto europeo Mpower que dará cita a 20 ciudades españolas y portuguesas, donde intercambiarán experiencias y podrán conocer los avances realizados por la ciudad.



La Mesa de Transición Energética de Cádiz seguirá a su vez desarrollando su labor divulgativa durante el verano a través de redes sociales y de su web www.transicionenergeticacadiz.es y retomará la actividad presencial el martes 8 de septiembre.



La Mesa de Transición Energética de Cádiz es un espacio abierto de participación ciudadana impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz, donde ciudadanía y organizaciones sociales elaboran propuestas y acciones para una transición energética justa, solidaria y sostenible, que bien ejecuta posteriormente el ayuntamiento, bien la empresa municipal de energía, Eléctrica de Cádiz, o los y las participantes.