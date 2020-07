La NFL y la asociación de jugadores dan a conocer parte del protocolo durante el campeonato

En caso de que se realice el campeonato, y en medio de la pandemia, se establecerán regulaciones para los jugadores y personal de los equipos que jueguen como visitantes. EFE(Andrew Gombert/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- La NFL y la asociación de jugadores dieron a conocer el viernes algunas medidas para educar a los jugadores y al personal de los equipos sobre cómo la liga planea operar durante la pandemia de coronavirus.

Cuando los equipos deban viajar para jugar como visitantes, la liga exigirá que los autobuses del equipo no puedan estar llenos más del 50 por ciento, que debe haber al menos un asiento libre entre los pasajeros en los aviones del equipo, que cada uno tenga habitación propia de hotel, y que todos los jugadores y el personal del equipo debe usar cubiertas faciales.

Entre las medidas se especifica que a los equipos y jugadores no se les permitirá salir de sus habitaciones de hotel.

Además todos tienen que viajar en el avión y / o autobús del equipo.

Mientras estén en el hotel, los jugadores y el personal del equipo no pueden recibir visitas en sus habitaciones por nadie que no esté en su grupo de viaje, y nadie en el grupo de viaje puede usar instalaciones compartidas del hotel, como piscinas o gimnasios, a menos que hayan sido desinfectados y estén siendo utilizado sólo por el grupo que viaja.

El documento también incluye Instrucciones de comportamiento en las instalaciones del equipo, como usar máscara, adherirse a los protocolos de distancia social y no compartir toallas, botellas de agua, comida o ropa.

Se asegura que BioReference Laboratories se encargará de la recopilación y el análisis de las pruebas, que incluirán pruebas de hisopos nasales para el virus, así como análisis de sangre para detectar anticuerpos.

Informa los pasos a seguir si se tienen síntomas (aislarse, irse a casa y ponerse en cuarentena de inmediato).

En el documento se indica qué hacer si se tiene contacto con alguien que tiene síntomas o resultados positivos al coronavirus.

La introducción al documento dice: "El riesgo no puede eliminarse, debe reducir la exposición. Mantener el entorno del equipo seguro es responsabilidad de todos. ¡El cumplimiento constante del protocolo minimiza el riesgo para todos!"

La liga planea continuar trabajando para educar a los jugadores y otros empleados del equipo sobre el virus y cómo operar dentro de la pandemia.

Indica que se requiere que cada equipo realice al menos una sesión de información virtual en vivo para jugadores y personal y otra para miembros de la familia.