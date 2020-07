La fotografía de Daniel Muriel y su hija, Mérida, que nos ha enamorado

MADRID, 18 (CHANCE)



El 4 de julio, Candela Serrat y Daniel Muriel dieron la bienvenida por todo lo alto a su primera hija, Mérida. Lo hacían público días más tardes por sus redes sociales colgando una fotografía de las manos de los dos papás y de la recién nacida. Con un texto muy emotivo, la hija del cantante pregonaba a los cuatro vientos la ilusión que tenía en ese momento.



Sin duda, el matrimonio está viviendo el mejor momento de sus vidas y es que no hay mejor manera que proclamar su amor que teniendo a su primera hija en común. Hoy sábado, Candela Serrat ha colgado una fotografía de Daniel Muriel mirando tiernamente a su hija en la cuna que nos ha dejado completamente hipnotizados.



No hay duda de que el actor se moría de ganas por tener ya a su hija entre sus manos. Como no podía ser de otra manera, Candela Serrat ha aprovechado la imagen para compartirla con todos sus seguidores y además establecer el siguiente texto:



"Me*rida: este hombre tan bonito es tu padre. El que sin dudar ni un momento, te cogio* desde tus primeras horas y te cambio* los pan*ales y la ropa con una seguridad aplastante. Se aseguro* de que siempre estuvieras co*moda y aprendio* con muchi*simas ganas a ban*arte, a mecerte, a dormirte, a hablarte, a cantarte a los Beatles y a recitarte a Molie*re por los pasillos del hospital. Es el hombre que siempre ves con la ma*s bonita de las sonrisas cuando te vas a dormir y cuando te despiertas. Y que hace todo eso antes, en medio y despue*s de un largo di*a de rodaje y de ensayos de teatro. El mejor de los equipos. Este es tu padre. Un hombre maravilloso que claramente sera* un padre maravilloso tambie*n. Me apeteci*a deci*rtelo".