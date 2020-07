James Harden defiende que una máscara que utilizó carece de significado político

En la imagen, el jugador de los Rockets de Houston James Harden. EFE/Aaron M. Sprecher/Archivo

Houston (EE.UU.), 17 jul (EFE).- El escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden, se convirtió desde ayer, jueves, en el centro de atención y de la polémica en la "burbuja" de Orlando, donde se encuentra preparando con el equipo la vuelta a la competición.

Pero el motivo de ese protagonismo no tiene nada que ver con el apartado deportivo sino que se trata de las reacciones que ha tenido el que hubiese utilizado una mascarilla de protección que se le ha relacionado con determinado simbología política, aspecto que este viernes ha negado ante los periodistas.

Harden, señaló que no tenía la intención de hacer una declaración política al usar una máscara "Thin Blue Line" el jueves y que no estaba al tanto de lo que representaba la máscara.

La delgada línea azul, la bandera estadounidense con una línea azul como una de las rayas, muestra su apoyo a la aplicación de la ley.

Esa bandera, así como el cráneo de Punisher que estaba en la máscara de Harden, a veces se ven como símbolos que están en contra del movimiento Black Lives Matter.

Las fotografías de Harden usando la máscara, con una polaina en el cuello sobre su rostro, publicadas por las redes sociales de los Rockets y la NBA, provocaron fuertes reacciones de personas de ambos lados de como valoran el asunto en un momento de tanta crispación social que se vive en todo el país.

"Honestamente, no estaba tratando de hacer una declaración política", comentó Harden antes de asistir este viernes al entrenamiento de los Rockets en la burbuja de Walt Disney World Resort. "Sinceramente, lo usé solo porque cubría toda mi cara y mi barba. Es bastante simple".

El jueves fue el primer día de Harden entrenó al completo con los Rockets tras haber llegado cinco días después que el equipo había volado a Orlando.

Harden explicó a los periodistas que estaba considerando formas de expresar su apoyo al movimiento Black Lives Matter durante el reinicio de la temporada, incluido si tendría un mensaje de justicia social en la parte posterior de su camiseta.

El jugador estrella de los Rockets volvió a reiterar esa posición en la comunicación de este viernes.

"Estoy en el proceso de hacerlo ahora", destacó Harden. "Son compromisos que debes tener muy claro llevar adelante y con los que debes respetar a todos".

Con respecto a la policía, Harden destacó que "hay personas que hacen su trabajo con el más alto nivel de compromiso y ética, mientras que también las hay que no lo hacen en todas las profesiones".

El jueves, Harden expresó su orgullo por la reacción de Houston ante la muerte del ciudadano negro George Floyd, quien falleció el pasado 25 de mayo, mientras se encontraba bajo la custodia de la policía de Minneapolis, que provocó protestas en todo el mundo.

El funeral de Floyd tuvo lugar en Houston, la ciudad donde creció.

"La forma en que la ciudad reaccionó fue increíble", subrayó Harden el jueves. "Creo que el mundo lo vio, cómo tanta gente podría unirse por una misma causa, sin importar ninguna condición. Obviamente, fue por una razón trágica, pero la marcha y todo lo que representamos es muy poderoso".

Después de terminar esa conferencia de prensa virtual, Harden se puso la máscara Thin Blue Line, sin darse cuenta de lo que representaba, reiteró este viernes.

"Era algo que cubría toda mi barba", explicó Harden. "Pensé que se veía genial. Eso fue todo".

Sin embargo, la polémica ya está generada y el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni, dijo que no solo creía en todo lo dicho por Harden sino que dentro del equipo también tenía el apoyo para que ningún asunto que no sea el deportivo afecta la buena preparación que realizan, mientras esperan la llegada del base Russell Westbrook, quien se recupera en Houston del contagio al COVID-19.

Rubén Mantilla