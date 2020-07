Isa Pantoja nos desvela cómo será la fiesta de cumpleaños de su madre, Isabel Pantoja

18/07/2020 ISA PANTOJA. MADRID, 18 (CHANCE) Isa Pantoja está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Después de haber enterrado el hacha de guerra con su hermano, Kiko Rivera, y de estar en perfecta armonía con toda su familia, la hija de Isabel Pantoja luce una sonrisa que hacía tiempo no le veíamos. Y es que estos días de atrás la colaboradora de Ana Rosa visitaba Cantora para poder estar en compañía de los suyos tras estar más de tres meses sin verse. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Asraf es el hombre que la ha enamorado y que ha sabido comprenderla mejor que nadie, juntos forman el tándem perfecto y ¡atención! porque Isa Pantoja nos ha confesado que pronto puede que haya boda. Su pareja no está tan convencido de ello y cuando le preguntamos si está dispuesto a hincar rodilla para pedirle matrimonio nos contesta que: "Es que no sé cómo va eso, me están enseñando".



En cuanto a la relación de Asraf con su cuñado Kiko Rivera, el joven ha confesado que: "Más tranquilos todos, sí" y es que parece que por fin gozan de una buena relación.



Isa Pantoja nos ha confesado que su madre se encuentra muy bien: "Está muy bien, muy bien" y sobre la fiesta de cumpleaños que hará la tonadillera por su cumpleaños, parece que nada será como el año pasado: "Va a ser una cosa muy íntima, muy familiar". Por lo que entendemos que este año no habrá un autobús lleno de fans que lleguen a la famosa finca de la cantante. En cuanto a su nuevo single, Isa Pantoja ha explicado que: "Está muy contenta".



Lo que más nos ha sorprendido de las palabras de Isa Pantoja es que nos haya confesado las ganas que tiene de volver a Cantora a reencontrarse con su hermano y su madre: "Espero irme a Cantora pronto para volver a tener reunión familiar, que con esto de la cuarentena nos hacía mucha falta". Otros tiempos reinan en la familia Pantoja, nada que ver con aquella época en la que la hija de Isabel Pantoja no tenía contacto con su madre, ni con su hermano.