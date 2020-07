Irma Soriano, muy preocupada por la situación del país: "Yo lo estoy llevando mal"

MADRID, 18 (CHANCE)



Irma Soriano es una de las periodistas de nuestro país que por mucho que haya tenido baches en el camino, ha sabido levantarse y superarlos. Se ha reinventado como nadie y cada vez que hace una aparición en un plató de televisión, siempre nos deja con ganas de más. Ahora, vive por y para su canal de Youtube que tantos buenos momentos nos ha dado.



Siempre tan sincera, Irma Soriano nos ha desvelado lo preocupada que está por la situación del Coronavirus y lo mal que lo ha pasado en el confinamiento: "La verdad que ha sido un tiempo de crueldad máxima, ha habido un momento que sentíamos que estábamos pudiendo, pero se ha visto que ahora mismo estamos pasando por unos números tremendos, muchas muertes, muchos rebrotes...".



Sobre cómo ha pasado ella el confinamiento, la que fuera presentadora de televisión nos ha confesado que: "Yo salí a los 95 días por primera vez y era una sensación de tener como las neuronas en el guardamuebles. Ha sido muy difícil para los mayores y nuestros hijos, pero evidentemente eso tiene que salir en algún momento. Los pequeños se han adaptado enseguida y los mayores, resignados".



En cuanto a cómo se encuentra ella, Irma se abre en canal para confesarnos que: "Yo lo estoy llevando mal, hay que entender que ya queda menos, pero ahora mismos somos nuestra propia vacuna, son pocas normas, pero o las cumplimos o ella se encargará de nosotros".



Y es que durante los días de confinamiento, el único que salía de su casa era su marido: "Mi marido ha sido el que ha salido a comprar, porque tenía que salir a trabajar y era el que más se exponía, y cada vez que llegaba a casa buff... Solo me sale un nudo en la garganta por las personas que se nos han ido y estamos en riesgo todos". Ha pasado el confinamiento con sus hijos, pero ha echado de menos a su madre: "Con mi marido, mi chica y mis dos pequeños. Mi madre se quedó en Jaén, por unos días no pudimos ir a por ella y ahora, que lleva una semana conmigo estoy que no me lo creo de alegría, pero a la vez me da miedo".