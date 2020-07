Guatemala, con 38.042 contagios, presenta un nuevo sistema de conteo de COVID-19

Una anciana usa un tapabocas mientras camina en las calles vacías de Antigua Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 18 jul (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala presentó este sábado un nuevo sistema de visualización de datos de la pandemia de COVID-19 en el país, que llegó a los 38.042 casos positivos en total, desde que el pasado 13 de marzo se notificara el primer contagio.

La entidad, rectora del combate al coronavirus a nivel nacional, aseguró que la información fluirá de manera diaria a través de un enlace a un microisitio digital del sitio oficial del Ministerio de Salud, aunque durante las primeras horas en activo la página presentó anomalías por la saturación de las visitas.

El nuevo sistema de visualización también modificó los criterios de recolección de datos, por lo que la cantidad total de casos positivos aumentó en 3.128 que no habían sido registrados previamente.

En las últimas 24 horas, el Ministerio Salud contabilizó además 1.105 casos positivos nuevos, con lo que Guatemala pasó de los 33.809 casos reportados el viernes pasado a los 38.042 de este sábado.

En total, Guatemala contabiliza además con 1.449 pacientes fallecidos de COVID-19 al registrar seis decesos en las últimas 24 horas.

Los casos activos en la actualidad son 13.228 y la letalidad alcanza el 3,8 por ciento.

La jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Gobern, aseguró que el nuevo sistema de visualización contará con tres indicadores clave: casos positivos activos, casos acumulados, pacientes recuperados y personas fallecidas a causa de la COVID-19.

Las fuentes que proporcionan los datos también variaron, pues de contar anteriormente con inconsistencias entre la información entregada por el sistema público de salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ahora se unifican en una misma gráfica que también incluirá "alguna parte del sector privado que ya está participando en el sistema de vigilancia y el sector de sanidad militar".

La estadística difundida este sábado también agregó numerosos casos de pacientes recuperados. Se pasó de los 4.989 contabilizados el viernes, a 23.365 casos de personas recuperadas.

Gobern reconoció que en el Ministerio de Salud no tenían "anteriormente un dato fiel que pudiera dar cuáles eran los recuperados en el país".

"Teníamos muy pocos recuperados y había ya muchas personas retornando a actividades que no estaban en las estadísticas", indicó.

El representante de Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Guatemala, Óscar Barreneche, sostuvo que la nueva herramienta es "muy importante" para el país, ya que "permite el acceso a datos oportunos y eso no es una cosa que suceda todos los días en salud pública".

En una pandemia como la de COVID-19 "es fundamental y crítico tener una herramienta como esta, pues permite tomar decisiones informadas", indicó.

La población guatemalteca se encuentra bajo toque de queda de seis de la tarde a cinco de la mañana y con restricciones de movilidad para los nueve departamentos con más casos.

Sin embargo, el fin de semana el toque de queda empezará el sábado a las 14.00 (20.00 GMT) y culminará a las 05.00 (11.00 GMT) del próximo lunes por disposición gubernamental.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, indicó el pasado domingo que a partir del 27 de julio un sistema de alertas por colores regulará las actividades económicas del país, además de definir las posibilidades de movilidad de la población.