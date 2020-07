Fútbol/Primera.- Previa del Leganés - Real Madrid

El campeón se convierte en juez del descenso



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid, flamante campeón de LaLiga Santander, estrenará su corona este domingo en Butarque (21.00), donde le espera un Leganés que ha logrado llevar vivo a la última jornada del campeonato y que ahora sueña con la carambola final que le dé una salvación que se antojaba impensable hace tan solo unos días.



En las vitrinas del Real Madrid ya brilla su trigésimo cuarto título de Liga, conquistado en el anterior partido frente al Villarreal, y tan solo le quedan objetivos menores que cumplir una vez logrado el gran premio gordo.



Con el Zamora ya en manos de Thibaut Courtois, uno de esos pequeños retos para por el Pichichi para Karim Benzema, aunque lo tiene más complicado que su compatriota. El delantero francés cuenta 21 goles en el campeonato, dos menos que Leo Messi, aunque agotará sus opciones apoyado en su gran momento de forma.



A nivel colectivo, y después de diez victorias consecutivas, Zinedine Zidane se plantea el pleno de triunfos tras el confinamiento para redondear el espectacular rendimiento de su equipo en esta fase decisiva de la temporada. Pensando en el largo plazo, la meta de rodar aún más al equipo con vistas a los octavos de final de la Liga de Campeones, que disputará el 7 de agosto frente al Manchester City.



El técnico francés ha pedido a sus jugadores que eviten relajaciones y se esfuercen en esta última jornada para no perderle el respeto a la competición ni al rival. Se lo perderán Marcelo y Eden Hazard, por precaución, y por decisión técnica Gareth Bale y James Rodríguez, que apenas han contado en toda la temporada y ponen así un triste epílogo a su año para olvidar. Zidane posiblemente introduzca variaciones en la alineación, aunque fiel a su carácter se ha negado a adelantar nada.



LA FE DEL LEGANÉS



Por su parte, el Leganés, que parecía sentenciado hace tan solo cuatro jornadas, llega embalado al día más importante del año después de sumar diez puntos de los últimos doce posibles, pero aún así no depende de sí mismo.



Con un punto menos que el Celta, que además le tiene ganada la diferencia de goles, el club madrileño necesita ganar y que los gallegos no saquen los tres puntos de su visita al Espanyol, colista y descendido desde hace varias jornadas.



El técnico mexicano Javier Aguirre tiene las bajas seguras del lesionado Guido Carrillo y el sancionado Rubén Pérez, así como varios jugadores cuya participación es dudosa, caso de Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues o Szymanowski. El equipo 'pepinero' nunca ha ganado en Liga al Real Madrid -sí lo ha hecho en Copa del Rey- y está obligado a romper esa tendencia si quiere optar a un quinto año seguido en la máxima categoría.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



LEGANÉS: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Tarín, Siovas, Solva; Amadou, Roque Mesa, Ruibal, Bryan Gil; y Guerrero.



REAL MADRID: Areola; Lucas, Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Brahim, Isco; Vinicius, Asensio y Benzema.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).



--ESTADIO: Butarque.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.