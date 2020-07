Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Real Sociedad

El Wanda guarda el billete europeo de la Real



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid recibe este domingo (21:00/Movistar LaLiga) a la Real Sociedad en la última jornada de LaLiga Santander, con los deberes hechos al tener asegurado el 'Top 4' aunque con intención de ser tercero, un aliciente no tan crucial comparado con el del cuadro vasco, que se juega jugar en Europa la próxima temporada.



Los de Diego Pablo Simeone cumplieron con su tradicional pase a la Champions con el argentino en la jornada 36 ante el Real Betis. A la primera opción matemática, el Atleti no falló y logró el objetivo número uno de la temporada, el cual parecía mucho más complicado de lo que resultó en el reinicio de la liga.



Sin embargo, el Atleti no pierde un partido desde el uno de febrero y en la vuelta tras la pandemia ha sumado sin parar, con siete victorias y tres empates. No cambió la inercia rojiblanca tres meses de parón, algo que sí sufrió la Real Sociedad. Los vascos solo han logrado dos victorias en 10 victorias, diciendo adiós al sueño de la Champions y sufriendo para aguantar en Europa.



Con todo, los de Imanol Alguacil son sextos con 55 puntos y poseen una de las dos plazas continentales que quedan abiertas. El Getafe está a uno y Valencia y Granada están a dos puntos con lo que está casi obligado a sumar la Real para no dar opciones a los perseguidores. Los de San Sebastián llegan de un empate sin goles ante el Sevilla que reflejó su sequía ofensiva.



El Atleti quiere ser tercero, por prestigio, dinero y gen competitivo de un equipo que además aspira a llegar motivado a la Champions de agosto, ante el acecho de un Sevilla también con la plaza asegurada pero que buscará el podio ante el Valencia. Para la Real, Europa marca una temporada que según Imanol Alguacil sería "justo" que les diera ese viaje por el Viejo Continente.



El técnico vasco apunta a un equipo de gala con Odegaard, la irrupción de Barrenetxea y Oyarzabal, más el posible regreso de Isak arriba. Mientras, Simeone confía en sumar el punto que necesita para ser terceros con la opción de Morata o Costa para comandar a un Atleti con Thomas, Koke y Llorente y sin el sancionado Saúl, y con el buen rendimiento de Correa y Carrasco.



FICHA TÉCNICA:



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Thomas, Koke, Llorente, Carrasco, Correa, Morata.



REAL SOCIEDAD: Moyá, Zaldua, Llorente, Le Normand, Monreal, Zubeldia, Merino, Odegaard, Barrenetxea, Oyarzabal, Isak.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.