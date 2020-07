Fútbol.- Simeone: "No entreno para que me valore la gente, lo hago para que gane mi equipo"

29/06/2020 Diego Pablo Simeone durante una rueda de prensa ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID CLUB ATLÉTICO DE MADRID



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confía en terminar la temporada "de la mejor manera" este domingo en la última jornada de LaLiga Santander ante la Real Sociedad, para después "descansar" y pensar en la 'Champions'.



"Estamos terminando una liga muy difícil, donde pasamos por distintas etapas, y creo que el rebelarse a las situaciones de dificultad en enero nos generó hacernos fuertes para seguir la línea que el equipo siempre ha marcado y engancharnos como hizo el equipo en la segunda vuelta de la competición. El equipo está fuerte, está bien y ojalá podamos terminar de la mejor manera", dijo.



El argentino compareció en rueda de prensa antes de terminar la Liga entre los cuatro primeros, sin la exigencia de Barça y Madrid, que hace que ahora Setién esté cuestionado. "Cada club tiene sus objetivos, y las exigencias varían. Nosotros nos exigimos para tener la exigencia de ganar el campeonato", dijo.



"Los dos equipos se preparan para ser campeón. Ahora el Barça apuntará a ganar la Champions y el Madrid también. Lo que no sea salir campeón es difícil de sostenerlo para los dirigentes seguramente", añadió.



El 'Cholo' respondió a la pregunta sobre las notas a los entrenadores. "No entreno para que me valore la gente, lo hago para que gane mi equipo. Las opiniones son muy respetables, y para gustos son colores", dijo, antes de referirse al próximo mercado de fichajes.



"Vamos hablando de lo que vamos necesitando, de las expectativas, tenemos claro lo que buscaremos, tenemos un equipo que está creciendo. En esta etapa de mercado que no habrá ventas rutilantes el que logre una base sólida fuerte de un año a otro es el que estará más fuerte", añadió.



Además, Simeone elogió la preparación de su equipo para llegar bien al final de liga tras el largo parón. "El equipo se preparó muy bien en la cuarentena, volvimos de la mejor manera, pudimos rotar en casi todos los partidos, la forma mejoró y acertamos porque ellos se prepararon", confesó.