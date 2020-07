Fútbol.- López Muñiz: "Han sido 14 días de disfrutar del fútbol"

09/07/2020 El técnico Juan Ramón López Muñiz en un entrenamiento con su nuevo equipo, el Deportivo Alavés ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DEPORTES DEPORTIVO ALAVÉS



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Deportivo Alavés, Juan Ramón López Muñiz, ha asegurado que desde que llegó al club en sustitución de Asier Garitano ha vivido unos días de "disfrutar del fútbol" de Primera y, además, logrando el objetivo de la permanencia, si bien quiere despedir LaLiga con una victoria ante el FC Barcelona.



"Para mí fueron 14 días de disfrutar, del fútbol de Primera y de jugar ante grandes rivales, de dar la cara ante esos rivales y estar siempre metido en el partido. He disfrutado como el que más, y cuando consigues el objetivo, no te lo puedes ni imaginar", manifestó en rueda de prensa.



"Te llevas una satisfacción importante. Vienes de un momento difícil en una situación complicada. El primer día fue muy agradable ver la predisposición de todo el mundo, los jugadores querían dar el cambio a la situación y el entrenador recibe tranquilidad. Todo el mundo estaba involucrado en conseguir el mismo objetivo", comentó sobre qué se encontró a su llegada a la entidad.



Además, aseguró que en la vida se tienen que vivir los momentos buenos "al máximo", porque lo malo "ya llegará". "Para mí, esta semana fue brutal. Estos días después de conseguir la permanencia, no sé cómo contarlo", se sinceró.



"Ves alegría en la ciudad, a la gente que transmite esa alegría y ganas que tenían de continuar en Primera. El Alavés y Vitoria son de Primera, los jugadores también, y teníamos que conseguir el objetivo", reiteró.



También reconoció que el ambiente en el vestuario está mucho más relajado. "Fue un año largo, muy duro, de mucho trabajo y mucho sufrimiento por la clasificación", recordó.



De cara al último partido de LaLiga Santander, en casa contra el FC Barcelona, aseguró que intentarán mantener el nivel de los últimos partidos. "Intentaremos ser un equipo que quiera llevarse el partido y sumar los tres puntos", aseguró.



"Viene un rival importante, de los mejores de Europa, sabemos que para ganar hay que hacer las cosas muy bien, y vamos predispuestos a ello. Sabemos que podemos subir algún puesto en la clasificación y lo intentaremos desde el primer minuto", manifestó.



"Tenemos que pensar en nosotros. Siempre me gusta pensar que el protagonista del partido somos nosotros. Entonces, no sé cómo van a venir ellos, si con unos jugadores u otros. Lo importante es que sepamos lo que tenemos que hacer y con la ambición necesaria para ganar los tres puntos", añadió en este sentido.



Eso sí, es consciente de que, ante el Barça, deberán estar "muy concentrados". "Tendremos que jugar como si fuera el último partido de la vida, porque ellos en un momento determinado, con la calidad que tienen, son capaces de desequilibrar el partido", avisó.