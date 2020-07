Fútbol.- Imanol Alguacil: "Si hay premio mucho mejor, pero las formas son importantes"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, explicó que sería "justo" que la temporada les deje en puestos de Europa para la próxima temporada, aunque reconoció que si no lo tienen ya es por "regalos" propios, pero convencido que ante el Atlético de Madrid lograrán confirmar el premio a un buen trabajo.



"Sí, en tiendo que sí (sería justo). Pero si no estamos es por culpa nuestra, hemos hecho méritos suficientes ya para estar clasificados. Si no lo estamos es porque hemos regalado ciertos puntos", dijo en rueda de prensa antes de la última jornada de LaLiga Santander.



Imanol se mostró convencido de salir a ganar en el Wanda Metropolitano y rubricar esa plaza europea en la tabla. "Nos queda un partido súper ilusionante, con ganas terribles, no hay cansancio, todos quieren jugar, sumar y mañana es el gran día. Si hacemos nuestro partido lo vamos a sacar", afirmó.



El técnico de los vascos reconoció que toda la temporada se puede juzgar por esa clasificación o no. "Es así, pero también están las formas y no se me olvida. Está claro que si hay premio mucho mejor, pero las formas son importantes, y este equipo no las ha perdido nunca por eso estoy orgulloso. Sí es verdad que llevamos todo el año ahí, si es así es por algo. Si no estamos en Europa es porque hemos fallado. Creo que es un temporadón y creo que vamos a ganar el partido", añadió.



En ese sentido se refirió a las cuentas que dicen que ambos equipos cumplirían su objetivo, el Atlético ser tercero, con un empate. "Es imposible jugar a empatar, y menos este equipo. Quizá depende de cómo vaya la situación daríamos por bueno el punto, pero muy al final", zanjó.