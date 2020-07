Francia.- La Fiscalía investiga como intencionado el incendio en la catedral de Nantes tras detectar tres focos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Nantes ha abierto una investigación por incendio intencionado tras detectar tres focos distintos en el fuego que ha afectado a la catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes, un edificio del siglo XV.



En concreto se ha detectado un foco en la zona del órgano del templo y dos más en el costado de una de las naves, según recoge la televisión francesa BFMTV. Un especialista en incendios se desplaza ya desde París a Nantes para visitar la catedral, ha explicado el fiscal de Nantes, Pierre Sennès.



"En este momento hay una investigación abierta por incendio premeditado. No hay ninguna conclusión en firme porque todavía hay muchas investigaciones por hacer que pueden aportar nuevos elementos", ha apuntado.



Sennès ha explicado que habrá "un gran trabajo de observación, de policía técnica y científica, que será realizado por los investigadores".



El incendio se ha declarado sobre las 8.00 de esta mañana en la catedral de San Pedro y San Pablo de la ciudad francesa de Nantes. Los bomberos han logrado controlar las llamas unas tres horas después.



Las llamas han comenzado en el interior del edificio y han llegado a asomar temporalmente por la fachada, según han informado de bomberos de Loire-Atlantique al medio local 'Ouest-France'. En las labores de extinción ha trabajado una dotación con 45 vehículos y 104 bomberos, ha hecho saber el Departamento de Bomberos en su cuenta de Twitter.



La alcaldesa de Nantes, Johanna Rolland, ha asegurado por su parte, en declaraciones recogidas por BFMTV, que se hará lo posible para establecer las causas de lo ocurrido.



Esta no es la primera vez que esta catedral, situada en el corazón de Nantes se ve afectada por un incendio. El 28 de enero de 1972 se quemó el techo de la catedral gótica de San Pedro y San Pablo. Los servicios religiosos no se reanudaron hasta 1985.