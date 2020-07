Francia contempla confinamientos localizados, pero la situación no es grave

La ex ministra de los territorios de ultramar y nueva ministra francés del Mar Annick Girardin se reúne con el SNSM en Arcachon, cerca de Burdeos, Francia.EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

París, 17 jul (EFE).- El primer ministro francés, Jean Castex, reconoció este viernes que su Gobierno contempla en caso de repunte del coronavirus, confinamientos localizados como el que se ha puesto en marcha en Barcelona, pero hizo hincapié en que la situación ahora en Francia no es la misma.

"No estamos en una situación grave, pero necesita vigilancia", indicó Castex en una entrevista con el canal "France 2", después de confirmar que impondrá la semana próxima de forma obligatoria la mascarilla en todos los espacios cerrados con acceso público, empezando por los comercios.

Preguntado por si baraja la posibilidad de confinamientos localizados tras la emisión de un reportaje sobre las restricciones a la movilidad en el área metropolitana de Barcelona, respondió: "sí, por supuesto. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad".

No obstante, incidió en que "las cifras de Barcelona son mucho peores que las que observamos" en Francia.

La aceleración de la epidemia se ha constatado en los últimos días sobre todo en la región de Bretaña, donde la tasa de reproducción es de 2,62 (cada persona contagiada infecta de media a 2,62 cada día) y en el departamento de Mayenne, en el noroeste del país. Pero eso apenas empieza a tener incidencia en las hospitalizaciones.

Según los datos publicados este viernes por la Dirección General de Sanidad, hay 6.688 personas internadas por coronavirus en Francia, lo que significa 42 más que la víspera, cuando hasta entonces la tendencia era a la baja.

En las unidades de cuidados intensivos el número es de 477, es decir, cuatro menos que el jueves. En cuanto a la cifra oficial de muertos, se eleva a 30.152, 14 más que la víspera.