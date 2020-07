Europa.- La OSCE seguirá operativa a pesar de los puestos vacantes en la cúpula aunque tendrá competencias limitadas

11/03/2020 Reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE celebrada en febrero de 2020 en Viena (Austria) POLITICA INTERNACIONAL EUROPA OSCE



VIENA, 18 (DPA/EP)



La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) permanecerá operativa hasta finales de año bajo el control de altos responsables de la institución hasta que se designe oficialmente a los sucesores de los varios puestos que han quedado vacantes estos últimos días, aunque no estará capacitada para denunciar abusos.



Tras varias rondas de conversaciones durante las últimas dos semanas, los 57 países miembros no pudieron acordar extender los términos para cuatro funcionarios más allá del final de su mandato, que tenía lugar este sábado.



El plan original para extender el mandato de los titulares de cargos anteriores durante tres años más acabó paralizado después de una disputa entre los miembros.



El actual estancamiento diplomático se desencadenó principalmente cuando Azerbaiyán y Tayikistán bloquearon la reelección del representante de libertad de prensa de la OSCE, el francés Harlem Desir, que había criticado repetidamente la situación de los medios en ambos países.



Así, el sueco Robert Rydberg, que presidirá el grupo el próximo año, había alertado este pasado jueves de que el organismo con sede en Viena no era completamente funcional, al carecer de un equipo de alta dirección.



Sin embargo, Albania, país que preside actualmente el grupo, ha indicado que la organización quedará en manos de la oficina de la Secretaría General y el departamento de supervisión electoral, libertad de medios y desarrollo de las minorías.



Sin embargo, estos reemplazos carecen de la capacidad de denunciar públicamente los problemas en los países de la OSCE, una función temporalmente aplazada hasta que una reunión del Consejo de Ministros programada para diciembre pueda decidir sobre sus sustitutos.