Estado brasileño fronterizo con Argentina impone nuevas medidas por COVID-19

Detalle al cartel con una indicación de uso obligatorio de tapabocas. EFE/ Fernando Bizerra/Archivo

Recife (Brasil), 18 jul (EFE).- El estado brasileño de Santa Catarina, en el sur del país y fronterizo con Argentina, decretó a partir de este sábado nuevas medidas restrictivas de confinamiento, después de haber alcanzado el viernes un récord diario de muertes por causa de la pandemia por el nuevo coronavirus.

En un decreto extraordinario publicado la noche del viernes y que comenzó a regir desde este sábado, Santa Catarina, que en las últimas 24 horas registró 59 muertes, impuso nuevas medidas de aislamiento social en 111 de sus 295 municipios, comenzando por la prohibición de circulación de personas en espacios públicos.

Santa Catarina, con una extensión similar a la de Hungría y casi 7,2 millones de habitantes, fue uno de los estados con menos mortalidad y hospitalizaciones graves, a pesar de su nivel de contagios, pero en los últimos días el número de casos y, principalmente, el de fallecidos viene aumentando.

Brasil, con más de dos millones de casos confirmados y 78.000 muertes, viene mostrando reducción de contagios y decesos en algunas ciudades, como Sao Paulo y Río de Janeiro, que se mantienen como epicentro del COVID-19 en el país, y en las regiones Norte y Nordeste, que también fueron de las más afectadas.

Sin embargo, el desplazamiento del patógeno comenzó a afectar regiones en las que al comienzo se tenía menos incidencia y mortalidad, como la Centro-Oeste y la Sur.

En Santa Catarina se contabilizan 51.549 casos confirmados y 646 muertes, para una tasa de incidencia de 719,5 contagios por cada 100.000 habitantes, mayor que la de sus vecinos Paraná (448,8), estado fronterizo con Argentina y Paraguay, y Río Grande do Sul (410,6), que limita con Uruguay y también con Argentina.

El índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes entre los tres estados de la región Sur sigue siendo menor para Santa Catarina, a pesar del reciente aumento del número de muertes, con una tasa del 9,0, que es inferior a la de Paraná (11,3) y a la de Río Grande do Sul (10,2).

Con siete de sus seis regiones internas en estado "gravísimo", entre ellas la capital Florianópolis, el Gobierno de Santa Catarina determinó a partir del lunes suspender el transporte intermunicipal y urbano en 111 ciudades y aplazar hasta septiembre el reinicio de las clases escolares.

Otras siete regiones están en estado "grave" y dos más, incluida la que hace frontera con Argentina, fueron puestas en "alto riesgo".

Con un impacto que era menor al del resto del país, Santa Catarina fue el primer estado en flexibilizar las cuarentenas y las medidas restrictivas y, con excepción de la capital regional Florianópolis, reabrió el 13 de abril el comercio y permitió la mayoría de las actividades económicas.

Pero después del aumento de casos y muertes, el gobernador Carlos Moisés, quien acabó de recuperarse del COVID-19, determinó en junio que los alcaldes tomaran las decisiones locales sobre las cuarentenas y otras medidas de confinamiento.

No obstante, con la curva al alza y un nuevo récord diario de muertes, Moisés determinó el viernes adoptar medidas iguales para los 111 municipios más afectados por la pandemia en ese agrícola, industrial y turístico estado.