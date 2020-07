El voleibol de Puerto Rico baraja jugar de forma simultánea la liga masculina y la femenina

En la imagen el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 18 jul (EFE).- El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco, encabezó la reunión con la Junta de Directores de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) y Masculina (LVSM) efectuada este sábado y en la que se trató la posibilidad de que las ligas del año 2021 se jueguen de forma simultánea.

"Durante la reunión hubo un planteamiento de que las dos Ligas jugarán al mismo tiempo el próximo año, con un doble juego: uno femenino y uno masculino, y los apoderados nos autorizaron hacer ese estudio", anunció Trabanco.

"Los apoderados quieren que hagamos un estudio de esa posibilidad, esperamos que en el 2021 se pueda hacer deporte en el país", añadió en un comunicado, en referencia a las limitaciones por la pandemia de la COVID-19.

Durante la asamblea se llevó a cabo el voto por adelantado para las elecciones de la FPV programadas para el próximo 24 de agosto de 2020.

Trabanco era el único candidato a la posición que actualmente ocupa.

"Hoy se adelantó el voto. Al contar con la mayoría de los votos y con la ausencia de otro candidato, las elecciones son académicas, pero siguen en pie para el 24 de agosto", aclaró Trabanco.

"La idea es no tener que reunirnos más. El 24 (de agosto) es el día de las elecciones, pero hoy se votó", explicó.

"Obtuve 17 de los 18 votos. Mayagüez femenino se había excusado con anticipación de que no estaría en la reunión. En el caso de Caguas femenino, Corozal masculino, y Juncos masculino no asistieron, pero ellos ya me habían enviado su carta de apoyo", dijo el presidente de la FPV.

Trabanco destacó que, aunque Corozal femenino "que no tiene voto por el acuerdo que se había llegado con el Comité Olímpico antes de la temporada 2020, estaba presente pero no votó. Luego de la votación, Corozal se manifestó a favor de que yo permaneciera como presidente".

"Me siento satisfecho por ese apoyo, y sé que es difícil lo que nos espera en la FPV porque ya hemos estamos cuatro años. Sabemos las dificultades que hay. Esperamos que no tengamos tantos eventos naturales y de otra índole, que definitivamente nos han hecho el camino difícil. También espero que la situación económica del país mejore para poder llevar a cabo las funciones como debe de ser", dijo.

Otro punto fue que los apoderados votaron a favor de no otorgar avales a ligas en lo que queda del año 2020.