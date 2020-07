El Gobierno vasco pide una "rectificación" al presidente argentino

El presidente Alberto Fernández, junto a Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires; y Axel Kisilof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, durante el anuncio de la extensión de la cuarentena obligatoria, en Buenos Aires. EFE/Presidencia

Buenos Aires, 18 jul (EFE).- El gobierno vasco, a través de su delegación en Argentina, ha pedido al presidente argentino, Alberto Fernández, una rectificación por sus declaraciones sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en esta comunidad autónoma española.

En una rueda de prensa en la que anunció una flexibilización de la cuarentena en Argentina hasta el 2 de agosto, Fernández comparó ayer la situación sanitaria en su país en relación con otros países así como con el País Vasco.

Fernández aseguró que en el País Vasco, "cuando se vio saturada la atención en los sanatorios, lamentablemente hubo que elegir quién se salvaba y quién se moría. Nosotros no hemos tenido que pasar eso".

"El aislamiento lo que nos permite todavía (es) no caer en la crisis en que cayó el País Vasco, no caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere", insistió Fernández.

En un comunicado divulgado en su cuenta de Facebook, la delegación de Euskadi en Argentina- Mercosur afirmó que se ha dirigido por escrito al Gobierno argentino "señalando la falsedad de tal afirmación".

Añade que "habida cuenta de lo extremadamente sensible del tema y del grave daño que puede suponer para la reputación e imagen del País Vasco en Argentina, se ha solicitado una rectificación pública e inmediata".

En su nota, apuntó que el "sistema sanitario vasco ha atendido a todos los pacientes en las propias instalaciones sanitarias, sin recurrir a hospitales de campaña ni otras instalaciones no adecuadamente preparadas y sin que su capacidad en las Unidades de Cuidados Intensivos llegara a su ocupación plena".

También señaló que la comunidad autónoma del País Vasco "adoptó medidas ante la expansión de la Covid-19 incluso antes de que la OMS declarara oficialmente la Pandemia y que, desde que se levantó el Estado de Alarma, viene aplicando el Plan de Vigilancia estrecha de casos y contactos, que permite una acción inmediata 'quirúrgica'".

La Embajada de España en Argentina ha estado en contacto con el gobierno vasco, con la delegación en Argentina y con las autoridades argentinas en relación con este tema, dijeron a Efe fuentes diplomáticas.

La Federación de Entidades Vasco Argentinas también ha emitido un comunicado en rechazo a las declaraciones del presidente argentino en la que señala que "el sistema de salud del País Vasco no colapsó" y que "cuesta entender por qué se ha hecho esa mención, que injusta, dolorosa y desafortunadamente daña a nuestra segunda patria".

Fernández anunció este viernes una nueva prórroga, hasta el 2 de agosto, en Buenos Aires y otras zonas del país con gran circulación del coronavirus, de la cuarentena que rige desde hace casi cuatro meses, que, tras dos semanas de rígidas medidas, será flexibilizada.

Los contagios por coronavirus en el país austral ascienden a 119.301 y el total de fallecidos por la enfermedad es de 2.204.

Por la escalada de casos de las últimas semanas, el Gobierno alertó del peligro de colapso en el sistema sanitario: hasta este viernes, las camas de terapia intensiva están al 53,7 % de su ocupación en el ámbito nacional y al 63,2 % en Buenos Aires y su periferia.

"Si no hubiéramos trabajado como trabajamos para incrementar el numero de camas, hoy tendríamos ocupado el 72 % de camas de terapia intensiva y estaríamos mucho más cerca de la saturación", valoró Fernández.