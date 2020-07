El BID destinará el 27% de sus recursos a Centroamérica para superar la pandemia

Verónica Zavala, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 18 jul (EFE).- Centroamérica y República Dominicana van a recibir el 27 % de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solventar la agravada situación de la pandemia de la COVID-19 en la región, que sufre un alza de casos diarios en las últimas semanas.

Así lo dijo en una entrevista con EFE la representante del BID en Panamá y gerente para Centroamérica, México, República Dominicana y Haití, la peruana Verónica Zavala, quien apuntó que este 27 % se traduce en unos 3.340 millones de dólares ya asignados.

"Nuestro directorio nos dijo claramente algunos mensajes; uno de ellos fue que nos centráramos en países pequeños y vulnerables, ya que estarían más expuestos a la crisis", explicó Zavala.

Centroamérica vive una escalada de casos diarios de COVID-19 en las últimas semanas, lo que ha obligado a las autoridades de algunos países a ampliar e implantar severas medidas de movilidad para contener la propagación el virus.

Panamá se sitúa como el más afectado de la región con 51.408 contagios, unas cifras similares a las de República Dominicana, que hasta la fecha reporta 50.113 casos del nuevo coronavirus.

Zavala apuntó que se decidió destinar la cuantía a los "países denominados CAPRD, que es Centroamérica, Panamá y República Dominicana" al ser "relativamente pequeños y vulnerables".

DESTINARÁN UN 65 % MÁS DE LO PLANEADO PARA 2020

La pandemia ha aumentado las necesidades de financiamiento de los países, por lo que el BID prestará un 65 % más de que lo tenía planeado para este año.

Ante ello, el banco, que lleva 61 años trabajando en América Latina y el Caribe, organizó cuatro prototipos destinados a enfrentarla divididos en atender la crisis sanitaria; población más vulnerable; apoyo al tejido productivo (pymes y sector agropecuario) y apoyo en la liquidez "para que el Estado pueda hacer inversiones sociales necesarias en estos meses de crisis".

De ellos, Zavala indicó que 14 se están aplicando en la región.

"El 84 % de lo que teníamos pensado hacer este año tuvimos que descartarlo para poner operaciones centradas en el COVD-19", añadió.

Sin embargo, la representante en Panamá destacó que además de los nuevos proyectos, tuvieron que redireccionar los que estaban activos para apoyar las necesidades surgidas a raíz de la pandemia.

"No me cabe duda de que hay luz al final del túnel, pero es un túnel más largo de lo que se esperaba", lamentó Zavala.

PANAMÁ: 700 MILLONES EN PRÉSTAMOS

Panamá es el país más perjudicado de Centroamérica a causa de la COVID-19 y el BID ha aprobado un total de 700 millones de dólares para hacer frente a la pandemia.

En junio se aprobó una primera operación por 150 millones como primer tramo de un crédito de 300 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y otros sectores del país. Los otros 150 millones de dólares están destinados para 2021.

Esta semana el BID y el Gobierno de Panamá también firmaron un préstamo de 400 millones de dólares para enfrentar la crisis de la COVID-19 en el país.

Algunos de los proyectos que ya estaban en marcha están destinando parte de sus recursos a solventar la situación. Por ejemplo, Zavala señaló que ya había un préstamo con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que se está utilizando para los subsidios que se está dando el Gobierno.

También compraron los derechos del programa televisivo infantil Plaza Sésamo para que los niños de 3 y 6 años "puedan seguir aprendiendo ante la falta física de la escuela".

A juicio de Zavala, sin minimizar el impacto de la pandemia, Panamá "no es de los países coleros en términos de golpe a su población por esta pandemia, aunque siempre se puede hacer mejor".

Ana de León