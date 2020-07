El Benfica oficializa el regreso de Jorge Jesus

El entrenador portugués Jorge Jesús. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Lisboa, 18 jul (EFE).- El Benfica oficializó en un comunicado que ha alcanzado un acuerdo con Jorge Jesus para que regrese a Lisboa a entrenar a las "águilas" cinco años después de su marcha.

El club lisboeta explicó en un comunicado que entró en contacto con el Flamengo y con el técnico, quien aceptó la oferta propuesta.

El Benfica no desvela salario o duración del contrato de Jorge Jesus, aunque la prensa deportiva portuguesa apunta a que será un contrato de tres temporadas que le reportará ingresos de ocho millones de euros anuales.

Según estas versiones, el Benfica pagará además dos millones al Flamengo, con el que Jorge Jesus tenía contrato hasta junio de 2021.

"Este era el momento correcto para volver al Benfica", ha dicho el entrenador al diario portugués Record, tras dedicar en redes sociales un mensaje de agradecimiento al club brasileño, con el que ganó la copa Libertadores y el campeonato brasileño el año pasado.

"Fueron 13 meses de una unión perfecta, tiempo en el que fui muy feliz, me sentí en casa, tuvimos conquistas inolvidables", apunta en su cuenta de Instagram, donde afirma que no quedan "daños ni resentimientos" entre él y el Flamengo.

Jesus, que cumple la próxima semana 66 años, viajará a Lisboa este fin de semana para formalizar el vínculo con las "águilas", a las que entrenó entre 2009 y 2015.

Es precisamente el equipo con el que más ha sumado a su palmarés al ganar tres Ligas, una Copa de Portugal y cinco Copas de la Liga.

También llevó al equipo a dos finales de la Liga Europa, aunque sin conseguir el trofeo: en 2013 perdió 1-2 con el Chelsea y en 2014 cayó en los penaltis contra el Sevilla.

Jesus dejó el Benfica en 2015 para marchar a uno de sus mayores rivales, el Sporting de Portugal, donde estuvo tres temporadas.

Después puso rumbo al Al Hilal saudí, y tras un año dio el salto al Flamengo.

Jesus llegaría al Benfica para ocupar el hueco dejado por el portugués Bruno Lage, que abandonó el club a finales de junio tras varios tropiezos que le alejaron del título liguero.

Desde entonces se encarga del banquillo Nélson Veríssimo, que formaba parte del equipo técnico de Lage.

El Benfica jugará la final de la Copa de Portugal el próximo 1 de agosto ante el Oporto, que se proclamó hace dos días campeón de Liga.