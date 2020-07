EEUU/R.Unido.- Un grupo de 'hackers' de EEUU y Reino Unido se atribuyen el ataque contra destacadas cuentas en Twitter

16 July 2020, US, New York: A general view of the Twitter logo on the facade of the Twitter office building during renovation work. The head of the Senate Commerce Committee is demanding Twitter staff brief the Congressional body by 23 July on the nature of this week's hack of prominent accounts, as lawmakers start to enforce oversight. Photo: Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Wire/dpa



Un grupo de 'hackers' de Estados Unidos y Reino Unido se ha atribuido el ataque informático contra varias destacadas cuentas verificadas de la red social Twitter el miércoles pasado, según informa el diaario 'The New York Times'.



"Las entrevistas con los 'hackers' indican que el ataque no fue obra de un país como Rusia ni de un grupo sofisticado. En cambio, fue realizado por un grupo de jóvenes --uno de los cuales dice que vive en casa con su madre-- que se conocieron debido a su obsesión en obtener nombres en Twitter difíciles de obtener, como letras o números indviduales"



La investigación del periódico revela que "las cuentas de redes sociales y los códigos empleados en las transacciones económicas con criptomonedas (o bitcoins) coinciden con las cuentas involucradas en los eventos del miércoles".



Además, los propios jóvenes presentaron al diario "pruebas de su implicación, como los registros de sus conversaciones en Discord, una plataforma de mensajes popular entre jugadores y hackers, y Twitter".



La figura central y presunto responsable del pirateo de las cuentas del expresidente de EEUU Barack Obama, el actual candidato demócrata Joe Biden u otras personalidades famosas, es un pirata informático conocido en redes sociales como 'Kirk'.



'Kirk' unió fuerzas con dos piratas identificados como 'lol' (estadounidense de unos 20 años) y 'ever so anxious' (británico de 19 años) para efectuar el ataque.



"'Kirk' era capaz de dominar herramientas fundamentales para cualquier nombre de usuario y envió imágenes de tableros de herramientas internas de Twitter para demostrar que consiguió el control sobre las cuentas solicitadas", según el periódico.



Según la estimación preliminar, los estafadores consiguieron recaudar así más de 100.000 dólares en criptomonedas. En total, según Twitter, unas 130 cuentas fueron atacadas.