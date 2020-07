Doc Rivers lamenta el deceso de John Lewis

En la imagen, el entrenador de los Clippers de Los Ángeles, Doc Rivers. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Orlando (EE.UU.), 18 jul (EFE).- El entrenador de los Clippers de Los Ángeles, Doc Rivers, reflexionó este sábado sobre el legado del congresista estadounidense John Lewis, ícono de los derechos civiles.

El entrenador de los Clippers dice que continuará la lucha de Lewis por la igualdad y la libertad.

En momentos en que la NBA lamentaba la muerte de Lewis, Rivers reflexionó sobre la vida de este luchando por los derechos civiles, la igualdad de justicia y la libertad, y habló sobre cómo continuar con su legado ahora que es vital para las próximas elecciones.

"Es un día realmente triste para nuestro país", dijo Rivers antes de la práctica del sábado.

"Lo sorprendente es cuando piensas sobre algunas de las cosas por las que Lewis estaba luchando, en las que todavía estamos luchando. La supresión de los votantes en este momento está en su punto más alto".

"Es sorprendente que tenemos a un grupo de personas que están tratando para que la gente no vote. Los blancos, los negros y los jóvenes son el objetivo", dijo.

El entrenador agregó: "Es increíble cuando piensas en cuánto tiempo ha pasado y que todavía estamos en esa misma lucha".

Rivers fue uno de los muchos miembros de la comunidad de la NBA que rindió homenaje a Lewis, la leyenda de los derechos civiles que murió el viernes por la noche de cáncer de páncreas a los 80 años de edad.

Lewis, a quien un soldado del estado de Alabama le fracturó el cráneo en el puente Edmund Pettus, en Selma, durante una marcha por los derechos de voto de Montgomery, fue el último orador sobreviviente de la Marcha a Washington, en 1963.

Rivers recordó un momento con Lewis que se quedará con el entrenador de los Clippers por el resto de su vida.

Mientras jugaba para los Hawks de Atlanta en 1990, Rivers se unió a Lewis en la campaña de Andrew Young para Albany (Georgia). Young, el exalcalde de Atlanta y embajador ante las Naciones Unidas, se postulaba para gobernador de Georgia.

"Andrew Young dio un discurso en una iglesia totalmente blanca", dijo Rivers. "Fue fantástico. Fue un discurso absolutamente increíble. La multitud se estaba volviendo loca. Subimos al avión y Andrew Young dice: 'Doc, ¿qué te pareció el discurso?'. Dije en tono de broma: "Bueno, señor Young, pensé que el discurso fue excelente. Pero no creo que obtenga un voto de esa iglesia".

"Todos comenzaron a reír. Y John Lewis dijo: 'Bueno, no estamos tratando de ganarnos a todos. Sólo estamos tratando de obtener uno a la vez. Y eventualmente serán todos'. Pensé que era una declaración poderosa".