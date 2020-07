DC United empata 1-1 con New England con gol de Federico Higuaín en MLS

Con un gol del veterano centrocampista argentino Federico Higuaín, el DC United empató 1-1 con el New England Revolution este viernes en la segunda ronda del Grupo C del torneo 'MLS is Back' de la liga de fútbol norteamericana.

New England se adelantó en el marcador en el minuto 51 por mediación del delantero polaco Adam Buksa, quien remató de cabeza a la red tras un rebote en el área de DC United.

Pero apenas tres minutos después de saltar a la cancha, Higuaín logró el empate final en el minuto 72 al aprovechar un tremendo error del defensa esloveno Antonio Mlinar Delamea, quien intentó jugar con su arquero pero el pase le salió flojo y fue interceptado por el argentino, quien recortó a Turner y anotó.

Es el segundo gol en el torneo de Higuaín, el exjugador de Independiente y América de México de 35 años.

Con este resultado, New England iguala a Toronto FC en la punta del Grupo C, ambos con cuatro puntos, seguidos del DC United con dos unidades y el Montreal Impact del entrenador francés Thierry Henry, que no ha puntuado.

Alineaciones:

DC United: Bill Hamid - Oniel Fisher (Chris Odoi-Atsem, 73), Frédéric Brillant, Steven Birnbaum, Joseph Mora - Felipe, Russell Canouse, Julian Gressel (Kevin Paredes, 88), Edison Flores (Federico Higuaín, 69) - Yamil Asad y Erik Sorga (Ulises Segura, 46). DT: Ben Olsen.

Tarjetas amarillas: Gressel (16), Asad (45+1), Brillant (83)

Goles: Higuaín (72)

New England Revolution: Matt Turner - Brandon Bye, Michael Mancienne (Henry Kessler, 46), Antonio Mlinar Delamea, Alexander Büttner - Kelyn Rowe, Scott Caldwell (Teal Bunbury, 77), Gustavo Bou, Carles Gil (Diego Fagundez, 62) - Cristian Penilla (Tajon Buchanan, 90+1) y Adam Buksa (Justin Rennicks, 90+1). DT: Bruce Arena.

Goles: Buksa (51)

Grupo C

Clasificación

Pts J G E P GF GC Dif

1. Toronto FC 4 2 1 1 0 6 5 1

2. New England Revolution 4 2 1 1 0 2 1 1

3. D.C. United 2 2 0 2 0 3 3 0

4. Montreal Impact 0 2 0 0 2 3 5 -2

gbv/cl