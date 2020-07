Coronavirus.- Irán asume que habrá 35 millones de contagios por coronavirus en los próximos meses

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente iraní, Hasán Rohani, ha reconocido que el país deberá asumir entre 30 y 35 millones de contagios del nuevo coronavirus en los próximos meses. La última cifra oficial difundida este sábado eleva a 271.606 los contagiados y a 13.979 los muertos.



"Según el viceministro de Sanidad para la Investigación, entre 30 y 35 millones de personas se verán expuestas a la enfermedad en los próximos meses", ha afirmado Rohani, según recoge la agencia de noticias semioficial iraní ISNA.



"Según este mismo informe de cada mil personas contagiadas por coronavirus, 500 son asintomáticas y suponen un gran riesgo de transmisión a otras personas", ha añadido Rohani.



Por ello, el mandatario ha emplazado a la población y a los organismos públicos a hacer un "enorme esfuerzo" para "romper la cadena de contagios" cumpliendo con las recomendaciones y protocolos: uso de mascarilla, distancia física y evitar las concentraciones de gente.



"A la vez, la gente no debe ponerse nerviosa. Debemos aconsejar a la gente, pero no debemos crear ansiedad ni hacer que se sientan superados. La victoria contra esta enfermedad puede que sea algo difícil y que nos lleve tiempo, pero sn duda venceremos en esta batalla", ha remachado.



Rohani ha reconocido implícitamente que la estrategia frente al coronavirus no puede pasar por el cierre de la economía. "El proceso de producción y empleo debe continuar y es necesario seguir estrictamente las instrucciones sanitarias en los centros de trabajo en este contexto", ha apuntado.



El último boletín oficial del impacto del coronavirus lo ha dado de nuevo la portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari, quien ha explicado que en las últimas 24 horas contabilizadas se han sumado 188 muertes --13.979 en total-- y 2.166 contagios, de los cuales 1.293 han requerido de hospitalización.



En total hay 271.606 casos confirmados de coronavirus, incluidos 223.300 pacientes que ya se han recuperado y han recibido el alta. Otros 3.529 están hospitalizados en estado crítico, en unidades de cuidados intensivos.