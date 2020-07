17/07/2020 Coronavirus.- Entrenan a perros en Chile para detectar a contagiados por el coronavirus. SANTIAGO, 18 (Agencia UNO/EP) La Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros y la Universidad Católica de Chile han escogido a cuatro perros, Coffe, Cliffor, Cailin y Dakar, para ser entrenados para detectar a personas contagiadas por coronavirus sólo con su olfato. Los responsables del proyecto aseguran que los perros podrían detectar la enfermedad en 250 personas por hora solo con el olfato. POLITICA SUDAMÉRICA CHILE CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO / CRISTOBAL ESCOBAR/A



SANTIAGO, 18 (Agencia UNO/EP)



La Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros y la Universidad Católica de Chile han escogido a cuatro perros, Coffe, Cliffor, Cailin y Dakar, para ser entrenados para detectar a personas contagiadas por coronavirus sólo con su olfato. Los responsables del proyecto aseguran que los perros podrían detectar la enfermedad en 250 personas por hora solo con el olfato.



El proyecto comenzó a funcionar hace poco más de un mes con estos dos labradores y dos golden retriever. "Empezamos a investigar a lo largo del planeta qué otras iniciativas podíamos tomar nosotros como Carabineros para contribuir a la seguridad y contención de esta pandemia", ha explicado el teniente coronel Cristián Acevedo, subdirector académico de la Escuela de Especialidades de Carabineros.



La primera fase pasa por la selección y el trámite de los permisos ante el comité ético. Posteriormente se tomarán las muestras a pacientes de las sedes de Marcoleta y La Pintana, pertenecientes a la Red de Salud UC Christus, que consistirá en tomar rastros de sudor axilar de personas contagiadas que preferiblemente no deberán contar con enfermedades de base.



"Es importante, en esta etapa de concepto, resguardar por la máxima seguridad. El sudor es un elemento donde no debiésemos encontrar partículas virales y por lo tanto es una muestra que no revestiría infección a las personas y los animales", ha explicado el profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica Fernando Mardones.



Luego, se les entrenará para que detecten el aroma asociado a la enfermedad y marcar de forma pasiva, es decir, sentándose al lado de quien resulte positivo.



"La habilidad que tienen estos canes hace pensar incluso que el can puede detectar a la persona sin que ella sepa. Es decir, es una herramienta más avanzada (...). El perro lo que hace muchas veces es detectar la enfermedad en etapas tempranas", ha añadido.



De ser seleccionado por el can, la persona será aislada y trasladada a un centro asistencial donde se le practicará un test PCR que confirme el resultado. Además, se retiraría al guía y su can, quienes también serán examinados para descartar contagio.



Los expertos prevén que a mediados de septiembre puedan tener una dotación que pueda salir a trabajar. "Por ser una fecha complicada para el país (...) probablemente se estén relajando muchas de las medidas. Se va a generar una conglomeración importante de personas", ha apuntado el profesor en referencia a la celebración de la fiesta nacional chilena.



La utilización de perros para detectar enfermedades virales o crónicas ha sido aplicada con éxito en otros países. Por lo cual, no se descarta que además de rastrear coronavirus, se adiestren a estos animales para la detección temprana de otras patologías.