Con gol del mexicano Pulido, Kansas City logra primer triunfo en torneo MLS

Con un gol del delantero mexicano Alan Pulido, el Sporting Kansas City derrotó 3-2 a Colorado Rapids y se situó a un punto de los líderes del Grupo D del torneo 'MLS is Back', Real Salt Lake y Minnesota United, que este viernes empataron sin goles.

Pulido, el máximo goleador del torneo Apertura-2019 de México con las Chivas, anotó de penalti su primera diana en este torneo especial de la liga de fútbol norteamericana, que se disputa en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).

El gol contribuyó al sufrido triunfo del Kansas City ante Colorado, que acabó el choque con nueve jugadores.

Kellyn Acosta adelantó a Colorado en el minuto 6 pero Kansas City le dio la vuelta al marcador con tantos de Khiry Shelton en el 65 y de Pulido en el 72 de penal, superando al también mexicano William Yarbrough, que debutaba con el Colorado.

"Estoy contento por el gol pero más contento porque sacamos los tres puntos. Para nosotros era un partido muy importante", dijo el ex delantero de Tigres y Olympiacos. "Llegué aquí para marcar diferencias y para aparecer en los momentos importantes".

A pesar de sufrir dos expulsiones, el Colorado logró igualar el partido 2-2 en el 84 con un gol de Jonathan Wilson pero Kansas City hizo valer finalmente su superioridad numérica y logró el 3-2 definitivo en el minuto 90+1 con un disparo de Graham Zusi desviado por la defensa rival a la red.

En el otro partido del Grupo D, el Real Salt Lake y Minnesota United empataron 0-0 y se mantienen en el liderato del Grupo D, con 4 puntos, seguidos del Sporting Kansas City con 3 y el Colorado Rapids que aún no ha puntuado.

Según el formato del torneo, clasifican a los octavos de final los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores que terminen en la tercera posición.

- Retraso en expansión de la MLS -

En el tercer y último partido del viernes, correspondiente al Grupo C, el DC United empató 1-1 con el New England Revolution con un gol del veterano centrocampista argentino Federico Higuaín en el minuto 72, el segundo que anota en el torneo.

New England se había adelantado en el 51 con un cabezazo del delantero polaco Adam Buksa.

New England igualó a Toronto FC en la punta del Grupo C, ambos con cuatro puntos, seguidos del DC United con dos unidades y el Montreal Impact del entrenador francés Thierry Henry, que no ha puntuado y necesita un triunfo en la última jornada para intentar clasificar.

También este viernes la MLS anunció el retraso por un año de la incorporación de tres de sus franquicias de expansión a causa de la pandemia de coronavirus.

Según el nuevo cronograma, el equipo Charlotte, que debía debutar la temporada 2021, pasará a hacerlo en 2022 mientras que el St. Louis y el Sacramento arrancarán en 2023 en lugar de 2022.

El Austin, una cuarta nueva franquicia con la que la MLS llegará a 30 equipos, mantiene su calendario para debutar en 2021.

La MLS, que este año celebra su 25 aniversario, se ha visto duramente afectada por la pandemia de coronavirus, que forzó una suspensión de cuatro meses de los juegos y evitará probablemente que los espectadores vuelvan a los estadios esta temporada.

Clasificaciones de los Grupos del torneo 'MLS is Back' que vieron acción este jueves:

Grupo C

Pts J G E P GF GC Dif

1. Toronto FC 4 2 1 1 0 6 5 1

2. New England Revolution 4 2 1 1 0 2 1 1

3. D.C. United 2 2 0 2 0 3 3 0

4. Montreal Impact 0 2 0 0 2 3 5 -2

Grupo D

Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Salt Lake 4 2 1 1 0 2 0 2

2. Minnesota United 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Sporting Kansas City 3 2 1 0 1 4 4 0

4. Colorado Rapids 0 2 0 0 2 2 5 -3

Resultados de los partidos de la segunda ronda del torneo 'MLS is Back':

- Martes:

Chicago Fire - Seatle Sounders 2-1

New York City FC - Orlando City 1-3

Philadelphia Union - Inter Miami 2-1

- Miércoles:

Vancouver Whitecaps - San José Earthquakes 3-4

- Jueves:

Atlanta United - Cincinnati FC 0-1

Montreal Impact - Toronto FC 3-4

Columbus Crew - New York Red Bulls 2-0

- Viernes:

DC United - New England Revolution 1-1

Sporting Kansas City - Colorado Rapids 4-3

Real Salt Lake - Minnesota United 0-0

- Sábado:

Portland Timbers - Houston Dynamo

Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy

