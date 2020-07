Colombia.- Colombia se prepara para reabrir con seguridad al turismo internacional a partir de septiembre

08/07/2020 Imagen de Cartagena (Colombia) ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA PROCOLOMBIA



El país apuesta por la confianza, la conectividad y la reactivación de la demanda



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Colombia se reabrirá al turismo internacional el próximo mes de septiembre, y lo estará haciendo implementando el sello de Turismo Bioseguro, con el apoyo de la OMT, preparando sus aeropuertos y espacios turísticos para recibir a los viajeros con seguridad, y manteniendo sus campañas de promoción en el mundo, especialmente en Reino Unido, Norteamérica y sobre todo, en España.



España es para Colombia uno de sus principales mercados europeos, con el que le unen además muchos lazos culturales, por eso han lanzado una promoción especial en este mercado que consideran uno de los principales hubs de conexión con Europa.



"El turismo es una de las industrias con mayor proyección en nuestro país, bien la ha denominado como el 'nuevo petróleo' de Colombia", aseguró la presidenta de Procolombia Flavia Santoro en una entrevista concedida a Europa Press, en la que indicó que aunque el turismo ha sido uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia, confían en que esta industria se recupere pronto y desempeñe un papel crucial en la recuperación de la economía del país.



Colombia recibió el pasado año un total de 4,5 millones de turistas internacionales, un 3% más que el año anterior, con una ocupación hotelera del 56,6% la más alta de los últimos 15 años.



Así, aunque en Colombia el peso del turismo en el Producto Interior Bruto es de aproximadamente del 2% frente a otros países como España donde la participación supera los dos dígitos, esta industria se mantuvo como el sector no minero energético que más divisas generó en Colombia, registrando más de 6.700 millones de dólares (unos 6.000 millones de euros), un 2% más que en 2018.



En ProColombia se está trabajando en un plan de recuperación del sector turístico, centrando sus esfuerzos en adaptarse al cambio a través de estrategias de reenfoque de los negocios, facilitando la conectividad del transporte aéreo y reforzando la confianza del viajero internacional en su capacidad para visitar sus destinos de manera segura.



APUESTA POR EL TURISMO.



Colombia continúa apostando por la recuperación del turismo en el país en la medida que la situación epidemiológica internacional lo permita. Lo que primero se reactivará es el turismo doméstico, seguido por el internacional a nivel regional y luego el trasatlántico.



"Las claves que vemos para la reactivación están en: la confianza, la conectividad y la recuperación de la demanda. Es importante resaltar que, frente a esta estrategia de reactivación de la industria, el Gobierno ha trabajado para establecer las normas necesarias para brindar seguridad a los viajeros y evitar la propagación del virus", aseguró la presidenta de ProColombia.



Con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo, se ha creado el sello de bioseguridad, 'Check in certificado, COVID-19 bioseguro', que tiene como principales objetivos generar confianza entre los viajeros y consumidores, minimizar los riesgos de contagio del virus e incentivar el turismo en el país.



ProColombia confía que una vez que el turismo se recupere, los viajeros estarán interesados en experiencias naturales y culturales que realmente los ayuden a conectarse con el destino. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo y sirve de hogar a más de 1.920 especies. Por ello desde el país se aboga por fomentar una cultura de turismo sostenible y responsable con el medio ambiente y las comunidades locales.



CAMPAÑA: "NOS ENCONTRAREMOS PRONTO"



Colombia destaca por su conexión aérea con el continente europeo. El país tiene vuelos no solo con España (Madrid, Barcelona), sino con Alemania (Frankfurt y Múnich), Francia (París), Reino Unido (Londres), Turquía (Estambul) y Holanda (Ámsterdam).



Por ello están adelantando una campaña a nivel internacional en la que informan a mercados como el español que están esperando a sus viajeros una vez el turismo se reactive. Bajo el lema 'Nos encontraremos pronto' el país tiene como objetivo principal recuperar la confianza de los viajeros internacionales bajo los parámetros de bioseguridad.



Así, se ha creado el sello de bioseguridad respaldado por la Organización Mundial del Turismo, y además se ha elaborado un Protocolo de Bioseguridad para aeropuertos y aerolíneas que se podnra en marcha en todo el país.



"Nuestro objetivo es generar confianza entre todos los actores de la cadena productiva del turismo permitiendo que el flujo de demanda funcione de forma efectiva y biosegura", concluye la presidenta de ProColombia.